Як стильно носити улюблений пуховик: топ-7 образів (фото)
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З пуховиків можна створити чимало цікавих образів
Носити пуховик, який зігріває у будь-які морози, можна так, щоб за будь-яких обставин виглядати модно, стильно та сучасно. Раніше ми писали, із чим комбінувати шубу. Тепер йтиметься про те, з чим носити зимовий пуховик.
Стиліст Яна Платонова у себе в Інстаграмі показала на фото, з якими елементами одягу поєднується пуховик.
Топ-7 стильних варіантів із пуховиками: фото
- Пуховик-оверсайз відмінно поєднується з джинсами кльош та черевиками на тонкій підошві.
- Довгий пуховик чудово підійде до теплих суконь та високих чобіт.
- Також не бійтеся утеплених легінсів. У сильні морози вони врятують вас, як і звичайні штани.
- Довгий світлий пуховик чудово доповнить легку сукню з високими чоботями на невеликих підборах.
- Підходить пуховик-оверсайз до костюмів. Також чудовою ідеєю буде надіти капор.
- З джемпером та брюками. Якщо дівчина висока, то модні черевики на тонкій підошві не зіпсують образ.
- Пуховик з джинсовою сорочкою та штанами. Зручний образ, який не зіпсує вашої прогулянки на свіжому повітрі.
Розмірковуючи про те, з чим носити пуховик, важливо пам’ятати, що образ має виглядати просто, але при цьому розкішно. Але тут акцент робиться на актуальних моделях. А ось які пуховики вже вийшли з моди – дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.
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