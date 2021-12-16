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Як стильно носити улюблений пуховик: топ-7 образів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Стильні образи з пуховиком - фото Новина оновлена 16 грудня 2021, 14:22
Стильні образи з пуховиком - фото

З пуховиків можна створити чимало цікавих образів

Носити пуховик, який зігріває у будь-які морози, можна так, щоб за будь-яких обставин виглядати модно, стильно та сучасно. Раніше ми писали, із чим комбінувати шубу. Тепер йтиметься про те, з чим носити зимовий пуховик.

Стиліст Яна Платонова у себе в Інстаграмі показала на фото, з якими елементами одягу поєднується пуховик.

Топ-7 стильних варіантів із пуховиками: фото

  • Пуховик-оверсайз відмінно поєднується з джинсами кльош та черевиками на тонкій підошві.
  • Довгий пуховик чудово підійде до теплих суконь та високих чобіт.
  • Також не бійтеся утеплених легінсів. У сильні морози вони врятують вас, як і звичайні штани.
  • Довгий світлий пуховик чудово доповнить легку сукню з високими чоботями на невеликих підборах.
  • Підходить пуховик-оверсайз до костюмів. Також чудовою ідеєю буде надіти капор.
  • З джемпером та брюками. Якщо дівчина висока, то модні черевики на тонкій підошві не зіпсують образ.
  • Пуховик з джинсовою сорочкою та штанами. Зручний образ, який не зіпсує вашої прогулянки на свіжому повітрі.

Розмірковуючи про те, з чим носити пуховик, важливо пам’ятати, що образ має виглядати просто, але при цьому розкішно. Але тут акцент робиться на актуальних моделях. А ось які пуховики вже вийшли з моди – дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Мода #Стиль #Пуховики #Мода 2022
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