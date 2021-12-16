Як виглядати красиво і не мерзнути: 7 теплих трендів цієї зими

У нинішньому сезоні можна виглядати тепло та модно

Зима – не привід відмовлятися від модних та красивих речей. Можна одягати теплі трендові светри чи ботфорти. Також важливо пам’ятати про кілька актуальних цього сезону трендів, і ви точно виглядатимете зірками навіть у звичайний день.

Про те, як одягатися тепло і бути при цьому в тренді, розповідає блог про моду в Instagram vami.ideas.

Total knit (в’язані речі) актуальний не перший сезон. Тренд переходить в базу завдяки універсальності та комфорту. Комплектність – на ваш розсуд (кардиган та шорти, спідниця та топ, штани та светр тощо)

Екохутро є базою, незважаючи на періодичне потрапляння до трендів. Більше двох елементів (шуба та головний убір, шуба та сумка тощо) в образі використовувати не варто.

Смужка. Актуальні смуги різних розмірів та відтінків. До того ж, тренд саме на різнокольорові смуги.

Шахова клітина різних кольорів та розмірів. Можна поєднувати однаковий принт різних відтінків між собою.

Старовинні светри. Дідусь светр, кардиган або жилет у сучасному виконанні. Наче дістали зі скрині та вирішили стилізувати.

Кольоровий верхній одяг. Розбавити сіру зиму можна яскравим верхом. Поєднуйте такий верх з нейтральними елементами гардеробу, щоб не помилитись із вибором кольорів.

Зимові аксесуари: рукавиці, капелюх. Цієї зими справжній бум на рукавиці. Рукавички можна не знімати в приміщеннях (йдеться про довгі шкіряні). Вони стануть частиною образу. Капор знову став трендом поряд із шапками-вушанками.

Раніше "Телеграф" розповідав, про які тренди варто забути у 2022 році.