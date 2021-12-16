Підійде будь-якій дівчині: ця шапка має бути в гардеробі кожної (фото)

У холодний сезон все більш актуальною стає тема головних уборів

Якщо хтось не є фанатом шапок, то тільки через те, що часто вибирає невідповідний варіант. Ця модель підійде дівчатам з різними рисами і формою обличчя. Поговоримо про шапку-біні. Про те, які зимові головні убори вже не в моді – читайте у нашому попередньому матеріалі.

Особливості шапки-біні

Beanie перекладається з англійської, як "bean" "боб", у розмовному означає "голова". Це будь-яка в’язана шапка, яка щільно охоплює голову, має помпон чи козирок. Наразі таку модель полюбили західні модниці, пише Cosmopolitan.

Шапка-біні, одягнена на потилиці трохи сторчма, стане ідеальним доповненням вашого зимового образу.

Багато західних модниць вже встигли полюбити цю модель

За кроєм, як пише radka.in.ua, виділяють кілька видів шапочок-біні: мішкуваті, оверсайз, високі, шапка-лопата, з помпонами, гладкі в’язки.

Кому підходить шапка-біні:

Дівчатам з круглим обличчям та яскравими рисами (підійдуть моделі з помпонами).

Власницям важкого масивного підборіддя (варіанти з відворотом).

Дівчатам з високим лобом та дуже витягнутим обличчям.

Представницям з чіткими рисами обличчя.

Шапка-біні підійде всім, головне підібрати відповідний крій та колір.

Скільки коштує шапка-біні: ціни на AliExpress

Така стильна шапочка на популярному торговому майданчику коштуватиме від 100 до 700 гривень, залежно від якості. А також не забуваємо про знижки. Трендова зараз модель буде "посильна" всім.

Раніше "Телеграф" писав, чим можна замінити шапку в холодну пору. Про стильні варіанти, які доповнять ваш образ цієї зими, — читайте в нашому матеріалі.