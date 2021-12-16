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Підійде будь-якій дівчині: ця шапка має бути в гардеробі кожної (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Шапка-біні — це в’язаний виріб, що щільно облягає голову
Шапка-біні — це в’язаний виріб, що щільно облягає голову

У холодний сезон все більш актуальною стає тема головних уборів

Якщо хтось не є фанатом шапок, то тільки через те, що часто вибирає невідповідний варіант. Ця модель підійде дівчатам з різними рисами і формою обличчя. Поговоримо про шапку-біні. Про те, які зимові головні убори вже не в моді – читайте у нашому попередньому матеріалі.

Особливості шапки-біні

Beanie перекладається з англійської, як "bean" "боб", у розмовному означає "голова". Це будь-яка в’язана шапка, яка щільно охоплює голову, має помпон чи козирок. Наразі таку модель полюбили західні модниці, пише Cosmopolitan.

Шапка-біні, одягнена на потилиці трохи сторчма, стане ідеальним доповненням вашого зимового образу.

Багато західних модниць вже встигли полюбити цю модель
Багато західних модниць вже встигли полюбити цю модель

За кроєм, як пише radka.in.ua, виділяють кілька видів шапочок-біні: мішкуваті, оверсайз, високі, шапка-лопата, з помпонами, гладкі в’язки.

Кому підходить шапка-біні:

  • Дівчатам з круглим обличчям та яскравими рисами (підійдуть моделі з помпонами).
  • Власницям важкого масивного підборіддя (варіанти з відворотом).
  • Дівчатам з високим лобом та дуже витягнутим обличчям.
  • Представницям з чіткими рисами обличчя.

Шапка-біні підійде всім, головне підібрати відповідний крій та колір.

Скільки коштує шапка-біні: ціни на AliExpress

Така стильна шапочка на популярному торговому майданчику коштуватиме від 100 до 700 гривень, залежно від якості. А також не забуваємо про знижки. Трендова зараз модель буде "посильна" всім.

Раніше "Телеграф" писав, чим можна замінити шапку в холодну пору. Про стильні варіанти, які доповнять ваш образ цієї зими, — читайте в нашому матеріалі.

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#Жінки #Мода #Гардероб #Стиль #Мода 2022
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