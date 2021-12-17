У чому зустріти Новий рік-2022: топ-8 стильних варіантів (фото)
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Стиліст назвала улюблені кольори зодіакального Тигра
Як ми знаємо, наступний 2022 рік проходитиме під покровительством Чорного Водяного Тигра, а це означає, що і зустрічати Новий рік слід у святковому вбранні тих кольорів, які вважаються улюбленими у зодіакального Тигра.
Стиліст Тетяна Базлова, яка раніше розповіла про тренди повсякденного зимового образу, на своїй сторінці в Інстаграмі назвала головні кольори наступного року:
- синій;
- червоний;
- зелений;
- жовтий;
- білий;
- золотий.
"Чи слідувати повір’ям — вирішувати лише вам. Головне, щоб вбрання підходило вашій зовнішності і допомагало у створенні святкового настрою", — зазначила модний експерт.
Крім того, стиліст поділилася стильними ідеями образів, які ви можете взяти на озброєння, готуючись до зустрічі Нового року.
У чому зустрічати Новий рік-2022: топ-8 святкових образів
- Сукня-піджак
- Костюм у класичному або піжамному стилі (оксамит, атлас, шовк)
- Прозорі сукні/органза в блузах, сукнях, штанах
- Оксамитова сукня
- Сукня-комбінація
- Акцентна спідниця або штани + спокійніший верх
- Акцентний плечовий виріб + базовий низ
- Сукня в паєтках
Також нагадаємо, що цьогорічні тренди будуть вже неактуальні у 2022-му. Яких речей пора позбутися зараз, щоб не виглядати "білою вороною" наступного року — дивіться в нашому попередньому матеріалі.
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