У чому зустріти Новий рік-2022: топ-8 стильних варіантів (фото)

Стиліст назвала улюблені кольори зодіакального Тигра

Як ми знаємо, наступний 2022 рік проходитиме під покровительством Чорного Водяного Тигра, а це означає, що і зустрічати Новий рік слід у святковому вбранні тих кольорів, які вважаються улюбленими у зодіакального Тигра.

Стиліст Тетяна Базлова, яка раніше розповіла про тренди повсякденного зимового образу, на своїй сторінці в Інстаграмі назвала головні кольори наступного року:

синій;

червоний;

зелений;

жовтий;

білий;

золотий.

"Чи слідувати повір’ям — вирішувати лише вам. Головне, щоб вбрання підходило вашій зовнішності і допомагало у створенні святкового настрою", — зазначила модний експерт.

Крім того, стиліст поділилася стильними ідеями образів, які ви можете взяти на озброєння, готуючись до зустрічі Нового року.

У чому зустрічати Новий рік-2022: топ-8 святкових образів

Сукня-піджак

Костюм у класичному або піжамному стилі (оксамит, атлас, шовк)

Прозорі сукні/органза в блузах, сукнях, штанах

Оксамитова сукня

Сукня-комбінація

Акцентна спідниця або штани + спокійніший верх

Акцентний плечовий виріб + базовий низ

Сукня в паєтках

Також нагадаємо, що цьогорічні тренди будуть вже неактуальні у 2022-му. Яких речей пора позбутися зараз, щоб не виглядати "білою вороною" наступного року — дивіться в нашому попередньому матеріалі.