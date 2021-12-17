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У чому зустріти Новий рік-2022: топ-8 стильних варіантів (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Добірка ідей для святкових образів на Новий рік-2022 Новина оновлена 17 грудня 2021, 08:47
Добірка ідей для святкових образів на Новий рік-2022

Стиліст назвала улюблені кольори зодіакального Тигра

Як ми знаємо, наступний 2022 рік проходитиме під покровительством Чорного Водяного Тигра, а це означає, що і зустрічати Новий рік слід у святковому вбранні тих кольорів, які вважаються улюбленими у зодіакального Тигра.

Стиліст Тетяна Базлова, яка раніше розповіла про тренди повсякденного зимового образу, на своїй сторінці в Інстаграмі назвала головні кольори наступного року:

  • синій;
  • червоний;
  • зелений;
  • жовтий;
  • білий;
  • золотий.

"Чи слідувати повір’ям — вирішувати лише вам. Головне, щоб вбрання підходило вашій зовнішності і допомагало у створенні святкового настрою", — зазначила модний експерт.

Крім того, стиліст поділилася стильними ідеями образів, які ви можете взяти на озброєння, готуючись до зустрічі Нового року.

У чому зустрічати Новий рік-2022: топ-8 святкових образів

  • Сукня-піджак
  • Костюм у класичному або піжамному стилі (оксамит, атлас, шовк)
  • Прозорі сукні/органза в блузах, сукнях, штанах
  • Оксамитова сукня
  • Сукня-комбінація
  • Акцентна спідниця або штани + спокійніший верх
  • Акцентний плечовий виріб + базовий низ
  • Сукня в паєтках

Також нагадаємо, що цьогорічні тренди будуть вже неактуальні у 2022-му. Яких речей пора позбутися зараз, щоб не виглядати "білою вороною" наступного року — дивіться в нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Мода #Стиль #Новий рік #Наряди #Мода 2022
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