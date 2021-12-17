7 найчастіших помилок стилю, які зіпсують будь-який образ (фото)
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Такі помилки видають відсутність смаку
Навіть якщо ви стежите за всіма модними тенденціями – це ще не означає, що ви виглядатимете на всі 100%. Уміння поєднувати речі – запорука того, щоб створити ідеальний для себе стильний лук. Раніше ми писали про 10 ознак, які здешевлюють ваш аутфіт.
Персональний стиліст Майя Кривобокова в Інстаграмі перерахувала найчастіші помилки, яких можна уникнути. Також модний експерт на прикладах показала, як треба робити, а як не варто.
Головні помилки у стилі: топ-7
- Шкіряні легінси та високий каблук.
Провокаційні легінси самі по собі акцент. Не варто доповнювати їх шпилькою. Це не стильно. Челсі підійдуть набагато краще.
- Обтягуючий одяг.
Одяг, що сильно облягає, без приводу — моветон. Між одягом і тілом має бути повітря. Винятком може бути вечірка, але і тут варто вибрати щільнішу тканину.
- Білизна, що виділяється.
Будьте пильні у цьому питанні. Це завжди виглядає дуже погано. Як правило, такі помилки завжди йдуть у парі з обтягуючим одягом. В цьому випадку – лише безшовне.
- Чорна білизна під білим одягом.
Чорна білизна з білим одягом завжди виглядає неохайно. Так носити не варто. У найкращому разі можна замінити на топ.
- Бретелі ліфа.
Одна з найяскравіших помилок. Ніколи не робіть так. Спідня білизна має бути спідньою. Тільки під одягом, без винятків.
- Силіконові лямки.
Не варто демонструвати силіконові лямки, краще підібрати бюстгальтер без бретелів або придбати білизну, що змінює розташування лямок.
- Біла білизна під білий одяг.
Білий на білий посилює яскравість і бюстгальтер виділяється під блузкою. Таке поєднання виглядає акцентно. Особливо, якщо білизна з мереживом.
Нагадаємо, щоб образ виглядав "дорого", слід звертати увагу на деталі. Про те, які звички вбивають ваш стиль, — дивіться в попередньому матеріалі "Телеграфа".
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