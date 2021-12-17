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7 найчастіших помилок стилю, які зіпсують будь-який образ (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Багато жінок прагнуть виглядати модно та сучасно Новина оновлена 17 грудня 2021, 13:06
Багато жінок прагнуть виглядати модно та сучасно

Такі помилки видають відсутність смаку

Навіть якщо ви стежите за всіма модними тенденціями – це ще не означає, що ви виглядатимете на всі 100%. Уміння поєднувати речі – запорука того, щоб створити ідеальний для себе стильний лук. Раніше ми писали про 10 ознак, які здешевлюють ваш аутфіт.

Персональний стиліст Майя Кривобокова в Інстаграмі перерахувала найчастіші помилки, яких можна уникнути. Також модний експерт на прикладах показала, як треба робити, а як не варто.

Головні помилки у стилі: топ-7

  • Шкіряні легінси та високий каблук.

Провокаційні легінси самі по собі акцент. Не варто доповнювати їх шпилькою. Це не стильно. Челсі підійдуть набагато краще.

Шкіряні легінси та високий каблук — помилка №1
Шкіряні легінси та високий каблук — помилка №1
  • Обтягуючий одяг.

Одяг, що сильно облягає, без приводу — моветон. Між одягом і тілом має бути повітря. Винятком може бути вечірка, але і тут варто вибрати щільнішу тканину.

Обтягуючий одяг — помилка №2
Обтягуючий одяг — помилка №2
  • Білизна, що виділяється.

Будьте пильні у цьому питанні. Це завжди виглядає дуже погано. Як правило, такі помилки завжди йдуть у парі з обтягуючим одягом. В цьому випадку – лише безшовне.

Білизна, що виділяється — помилка №3
Білизна, що виділяється — помилка №3
  • Чорна білизна під білим одягом.

Чорна білизна з білим одягом завжди виглядає неохайно. Так носити не варто. У найкращому разі можна замінити на топ.

Чорна білизна під білим одягом — помилка №4
Чорна білизна під білим одягом — помилка №4
  • Бретелі ліфа.

Одна з найяскравіших помилок. Ніколи не робіть так. Спідня білизна має бути спідньою. Тільки під одягом, без винятків.

Бретели ліфа — помилка №5
Бретели ліфа — помилка №5
  • Силіконові лямки.

Не варто демонструвати силіконові лямки, краще підібрати бюстгальтер без бретелів або придбати білизну, що змінює розташування лямок.

Силіконові лямки — помилка №6
Силіконові лямки — помилка №6
  • Біла білизна під білий одяг.

Білий на білий посилює яскравість і бюстгальтер виділяється під блузкою. Таке поєднання виглядає акцентно. Особливо, якщо білизна з мереживом.

Біла білизна під білий одяг — помилка №7
Біла білизна під білий одяг — помилка №7

Нагадаємо, щоб образ виглядав "дорого", слід звертати увагу на деталі. Про те, які звички вбивають ваш стиль, — дивіться в попередньому матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Стиль #Стилісти #Мода 2022
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