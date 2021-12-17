Дуті черевики – хіт цієї зими: з чим їх носити, щоб виглядати стильно (фото)
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Дуті черевики не лише модні, але й дуже зручні
Протягом тривалого часу дуті чоботи були у списку антитрендів. Але мода, як відомо, циклічна і взимку 2021/2022 це взуття стало хітом сезону. Тепер дуті чоботи можна побачити на показах мод, а також на найстильніших дівчатах у світі.
Дуті чоботи почали повертатися в моду кілька років тому, але наприкінці 2021 року французький модельєр Ніколя Жеск’єр включив їх до останньої колекції для Louis Vuitton. Адже саме зараз стиль нульових стає все більш актуальним – разом із кроп-топами та джинсами з низькою посадкою повертаються і відомі для багатьох "дутики".
Модний експерт Ольга, яка веде в Instagram блог про стиль під нікнеймом stilnodostupno, створила добірку, яка допоможе зрозуміти, з яким одягом найкраще поєднуються дуті чоботи.
Стиліст також звертає увагу на те, що з таким взуттям, решта складових образу також повинні бути трендовими. Виняток може становити базовий одяг.
Раніше "Телеграф" розповідав, яка шапка має бути в гардеробі кожної дівчини, щоб цієї зими було не лише тепло, а й гарно.
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