Антитренди нарядів на Новий рік 2022: фасони суконь, про які давно настав час забути (фото)

Ця добірка з неактуальними святковими образами допоможе вам не помилитись у виборі вбрання на Новий рік.

Наближається Новий 2022 рік, а це означає, що настав час вирушати по магазинах, щоб підібрати собі стильне святкове вбрання, в якому ви зустрічатимете Чорного Водяного Тигра — господаря наступного року. Про найтрендовіші варіанти ми вже розповідали раніше, а тепер настав час поговорити про те, "як не треба", а точніше, які сукні не варто одягати на Новий рік, адже вони вже застаріли.

Стиліст Самал Молдибаєва у своєму блозі в Інстаграм streetstyle_looks_ запропонувала підписникам розглянути варіанти нарядів, які точно не варто купувати для свят, що наближаються.

Стиліст зазначає, що навіть якщо сукня продається в новій колекції, вона може давно морально застаріти. Також вона додала, що бандажним сукням, сукням з гіпюру "в обліпку", атласним моделям у квіточку і моделям малет (ззаду спідниця довга, спереду до колін) давно настав час дати спокій.

Сукні на Новий рік 2022, які вже вийшли з моди

Короткі сукні по фігурі з видовженим мереживом/сіткою зверху

Сукні та спідниці з баскою.

Сукні бебі-дол з розкльошеною спідницею.

Бандажні сукні.

Спідниці-пачки.

Сукні з мереживними вставками.

Комбінезони, що повністю облягають.

Раніше "Телеграф" розповідав, про які тренди варто забути у 2022 році.