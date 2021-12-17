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Антитренди нарядів на Новий рік 2022: фасони суконь, про які давно настав час забути (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Такі вбрання не варті вашої уваги
Такі вбрання не варті вашої уваги

Ця добірка з неактуальними святковими образами допоможе вам не помилитись у виборі вбрання на Новий рік.

Наближається Новий 2022 рік, а це означає, що настав час вирушати по магазинах, щоб підібрати собі стильне святкове вбрання, в якому ви зустрічатимете Чорного Водяного Тигра — господаря наступного року. Про найтрендовіші варіанти ми вже розповідали раніше, а тепер настав час поговорити про те, "як не треба", а точніше, які сукні не варто одягати на Новий рік, адже вони вже застаріли.

Стиліст Самал Молдибаєва у своєму блозі в Інстаграм streetstyle_looks_ запропонувала підписникам розглянути варіанти нарядів, які точно не варто купувати для свят, що наближаються.

Стиліст зазначає, що навіть якщо сукня продається в новій колекції, вона може давно морально застаріти. Також вона додала, що бандажним сукням, сукням з гіпюру "в обліпку", атласним моделям у квіточку і моделям малет (ззаду спідниця довга, спереду до колін) давно настав час дати спокій.

Сукні на Новий рік 2022, які вже вийшли з моди

  • Короткі сукні по фігурі з видовженим мереживом/сіткою зверху
  • Сукні та спідниці з баскою.
  • Сукні бебі-дол з розкльошеною спідницею.
  • Бандажні сукні.
  • Спідниці-пачки.
  • Сукні з мереживними вставками.
  • Комбінезони, що повністю облягають.

Раніше "Телеграф" розповідав, про які тренди варто забути у 2022 році.

Теги:
#Мода #Стиль #Новий рік #Плаття
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