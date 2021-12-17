Такі моделі вже не модні: теплі рукавиці, з якими краще попрощатися взимку 2022 (фото)
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Щоб немодні рукавички не зіпсували ваш образ, потрібно бути в курсі трендових аксесуарів.
Щоб виглядати взимку стильно і модно, недостатньо правильно підібрати верхній одяг, будь то трендовий пуховик або стильна шуба. Важливо також звертати увагу на теплі зимові аксесуари. Ми вже розповідали про трендові шапки нового зимового сезону, а тепер настав час поговорити про рукавички та рукавиці. Не лише голову треба тримати у теплі, а й руки.
Стиліст Баканова Олена, яка в Інстаграмі веде блог про моду під ніком lenab.style, поділилася зі своїми підписниками головними антитрендами рукавичок, а також розповіла про стильні варіанти, які захистять руки від морозів узимку.
Стиліст зазначає, що в модні тенденції рукавичок максимально прості: потрібно відмовитися від зайвого декору (не варто забувати девіз 2022 року — "Чим простіше, тим краще") і віддати різні в’язані рукавички дітям. А дорослим краще звернути увагу на такі моделі як: дуті рукавички, шкіряні або замшеві моделі, або рукавиці з шерсті.
Рукавички на зиму 2022: що модно, а що ні
Раніше "Телеграф" вже розповідав, яких антитрендів в одязі обов’язково потрібно уникати, а також про те, які пуховики вже вийшли з моди. Також ми писали про те, які шапки краще не носити у зимовому сезоні 2021/2022, адже вони вже стали антитрендом.
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