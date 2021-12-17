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Такі моделі вже не модні: теплі рукавиці, з якими краще попрощатися взимку 2022 (фото)

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Анна Барабан Анна Барабан
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Модні фасони та моделі рукавичок для жінок
Модні фасони та моделі рукавичок для жінок

Щоб немодні рукавички не зіпсували ваш образ, потрібно бути в курсі трендових аксесуарів.

Щоб виглядати взимку стильно і модно, недостатньо правильно підібрати верхній одяг, будь то трендовий пуховик або стильна шуба. Важливо також звертати увагу на теплі зимові аксесуари. Ми вже розповідали про трендові шапки нового зимового сезону, а тепер настав час поговорити про рукавички та рукавиці. Не лише голову треба тримати у теплі, а й руки.

Стиліст Баканова Олена, яка в Інстаграмі веде блог про моду під ніком lenab.style, поділилася зі своїми підписниками головними антитрендами рукавичок, а також розповіла про стильні варіанти, які захистять руки від морозів узимку.

Стиліст зазначає, що в модні тенденції рукавичок максимально прості: потрібно відмовитися від зайвого декору (не варто забувати девіз 2022 року — "Чим простіше, тим краще") і віддати різні в’язані рукавички дітям. А дорослим краще звернути увагу на такі моделі як: дуті рукавички, шкіряні або замшеві моделі, або рукавиці з шерсті.

Рукавички на зиму 2022: що модно, а що ні

Рукавички з декором — відправляємо на сміття
Рукавички з декором — відправляємо на сміття
Трикотажні рукавички лише зіпсують ваш образ
Трикотажні рукавички лише зіпсують ваш образ
Трикотажні рукавички краще замінити на шкіряні або замшеві.
Трикотажні рукавички краще замінити на шкіряні або замшеві.
Взимку 2022 тканинними можуть бути тільки рукавиці
Взимку 2022 тканинними можуть бути тільки рукавиці
Рукавички-дутики чудовий варіант для активного відпочинку
Рукавички-дутики чудовий варіант для активного відпочинку

Раніше "Телеграф" вже розповідав, яких антитрендів в одязі обов’язково потрібно уникати, а також про те, які пуховики вже вийшли з моди. Також ми писали про те, які шапки краще не носити у зимовому сезоні 2021/2022, адже вони вже стали антитрендом.

Теги:
#Мода #Стиль #Рукавички #Рукавиці
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