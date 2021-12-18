Як стильно носити спідницю: 7 модних образів, які зроблять із вас "цукерку" (фото)

Ці луки легко повторювані

Спідниця є безпрограшним рішенням для будь-якого випадку. Вона завжди на піку популярності, адже вона універсальна, здатна легко вписатись у будь-який образ. Спідницю можна носити як влітку, так і взимку, головне знати, з чим комбінувати, щоб завжди залишатися стильною.

У побудові образу зі спідницею головне знайти вдале поєднання з плечовим виробом та взуттям за фактурою та кольором. І, звичайно, підібрати колготки, зазначає стиліст Тетяна Базлова в Інстаграмі.

Топ-7 рекомендацій щодо образів зі спідницею від модного експерта: фото

Кольорову спідницю можна обіграти поясним виробом та близькими за кольором чоботями. Також доповнити образ можна коричневими колготками.

З базової міні спідницею можна вдягнути акцентний піджак. Щоб образ виглядав гармонійним, спідниця має бути трохи довшою, ніж він. Або можна вибрати укорочений варіант піджака.

Якщо ви склали total black комплект, але він здається нудним, його урізноманітнять колготки з принтом. Якщо складно, то вибирайте найуніверсальніший варіант – колготки у горошок.

Монохром — завжди робочий прийом, що допомагає у створенні гармонійного луку. Підберіть до спідниці водолазку, сорочку або джемпер такого ж кольору. Можна додати прикраси на шию.

Беріть на замітку такі гарні поєднання кольорів. До всіх варіантів підійдуть також бежеві, коричневі, руді та бордові чоботи.

По можливості, купуйте спідницю з жакетом або піджаком, якщо вони йдуть комплектом. Це готовий варіант, до якого треба додати лише перший шар (водолазка, майка) та чоботи (можна також армійські черевики або челсі).

У створенні ніжнішого образу допоможуть світла спідниця та затишний трикотажний верх (джемпер, светр або короткий кардиган).

Додамо, що зима — це не привід відмовлятися від модних і красивих речей. Навіть спідницю можна підібрати таку, що зігріє в холодну пору. Як бути стильною і не мерзнути — дивіться в нашому матеріалі.