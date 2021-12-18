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Високий пучок та голлівудські хвилі: трендові зачіски, які підійдуть на свята (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Стиліст назвала модні зачіски 2022 року Новина оновлена 18 грудня 2021, 13:47
Стиліст назвала модні зачіски 2022 року

Святкові дні наближаються

Свято для кожної представниці прекрасної статі є зайвим приводом виглядати шикарно, а зачіска – це невід’ємний атрибут карколомного образу. Якщо у вас немає часу та можливості відвідати перукаря, зробити стильну зачіску можна своїми руками. Головне звірятись із місячним календарем стрижок, який раніше був опублікований "Телеграфом" на грудень.

Стиліст Ольга з ніком stilnodostupno в Інстаграмі назвала головні тренди зачісок 2022 року, які підійдуть не лише для святкового випадку та образу.

Трендові зачіски 2022: фото

Як зазначає модний експерт, не йде в забуття ефект мокрого волосся, а також низький хвіст, легкі та голлівудські хвилі, високий пучок і низький з локонами у обличчя. Також цікавим варіантом буде прикрасити волосся якоюсь прикрасою. В цьому випадку зберігає за собою популярність прикраса у вигляді ниток зі страз.

Нагадаємо, що для зустрічі Нового року у своєму образі заборонено використовувати тварини принти та натуральне хутро. Це відлякає зодіакального Тигра, який пануватиме весь наступний рік.

Теги:
#Зачіски #Стиль #Мода 2022
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