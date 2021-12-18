Ці 5 фатальних помилок перетворять вас на модного аутсайдера: фото

Саме час позбавитися старих трендів на користь нових

Цей рік поступово підходить до свого завершення, і тепер стилісти та модні критики почали стрімко оновлювати списки трендів та антитрендів наступного року. Хоча світ уже позбавився строгих рамок, нам все ще вказують на те, що нам можна носити, а що ні.

Модний експерт Майя Кривобокова назвала п’ять помилок у стилі, які вже зараз можуть зробити із вас "провінціалку".

Джерело: Інстаграм.

5 головних помилок, що зіпсують ваш образ: фото

Тонкий контрастний ремінь

У всіх випадках перенесе вас у минуле. Сучасні ремені виглядають ширшими. Винятком може бути дуже тонкий лаконічний ремінь як цікаве стилістичне рішення.

Зовнішня блискавка

Майже в 100% випадках видима блискавка псує виріб і виглядає дешево. Завжди краще вибрати лаконічну та непомітну блискавку.

Зайвий декор на одязі

Стрази, паєтки, перли, аплікації. Зайвий декор на одязі виглядає погано, особливо на трикотажі. Цього сезону, зокрема на Новий рік, все це допустимо. Але лише цілим полотном, а не акцентом на тканині.

Відсутність простору для нижнього шару

Джинсову чи шкіряну куртку, пуховик, кардиган, жакет – вибираємо максимально вільного крою. Це може бути не тільки оверсайз, тому що не всім близька естетика. Але місце для нижнього шару залишаємо обов’язково.

Камені, металевий блиск взуття

Зайвий декор, особливо у великій кількості – це найчастіше провал. У поєднанні з неактуальною, застарілою моделлю взуття це особливо помітно. Хочете привернути увагу — віддайте перевагу лого.

Раніше Майя Кривобокова розповіла про стильні промахи, які представницям прекрасної статі неприпустимо повторювати наступного року.