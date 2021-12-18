Ці 5 фатальних помилок перетворять вас на модного аутсайдера: фото
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Саме час позбавитися старих трендів на користь нових
Цей рік поступово підходить до свого завершення, і тепер стилісти та модні критики почали стрімко оновлювати списки трендів та антитрендів наступного року. Хоча світ уже позбавився строгих рамок, нам все ще вказують на те, що нам можна носити, а що ні.
Модний експерт Майя Кривобокова назвала п’ять помилок у стилі, які вже зараз можуть зробити із вас "провінціалку".
Джерело: Інстаграм.
5 головних помилок, що зіпсують ваш образ: фото
- Тонкий контрастний ремінь
У всіх випадках перенесе вас у минуле. Сучасні ремені виглядають ширшими. Винятком може бути дуже тонкий лаконічний ремінь як цікаве стилістичне рішення.
- Зовнішня блискавка
Майже в 100% випадках видима блискавка псує виріб і виглядає дешево. Завжди краще вибрати лаконічну та непомітну блискавку.
- Зайвий декор на одязі
Стрази, паєтки, перли, аплікації. Зайвий декор на одязі виглядає погано, особливо на трикотажі. Цього сезону, зокрема на Новий рік, все це допустимо. Але лише цілим полотном, а не акцентом на тканині.
- Відсутність простору для нижнього шару
Джинсову чи шкіряну куртку, пуховик, кардиган, жакет – вибираємо максимально вільного крою. Це може бути не тільки оверсайз, тому що не всім близька естетика. Але місце для нижнього шару залишаємо обов’язково.
- Камені, металевий блиск взуття
Зайвий декор, особливо у великій кількості – це найчастіше провал. У поєднанні з неактуальною, застарілою моделлю взуття це особливо помітно. Хочете привернути увагу — віддайте перевагу лого.
Раніше Майя Кривобокова розповіла про стильні промахи, які представницям прекрасної статі неприпустимо повторювати наступного року.
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