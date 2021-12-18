Рус

Ці 5 фатальних помилок перетворять вас на модного аутсайдера: фото

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
86
Стиліст назвала 5 помилок у стилі, про які час знати сучасним модницям Новина оновлена 18 грудня 2021, 16:16
Стиліст назвала 5 помилок у стилі, про які час знати сучасним модницям

Саме час позбавитися старих трендів на користь нових

Цей рік поступово підходить до свого завершення, і тепер стилісти та модні критики почали стрімко оновлювати списки трендів та антитрендів наступного року. Хоча світ уже позбавився строгих рамок, нам все ще вказують на те, що нам можна носити, а що ні.

Модний експерт Майя Кривобокова назвала п’ять помилок у стилі, які вже зараз можуть зробити із вас "провінціалку".

Джерело: Інстаграм.

5 головних помилок, що зіпсують ваш образ: фото

  • Тонкий контрастний ремінь

У всіх випадках перенесе вас у минуле. Сучасні ремені виглядають ширшими. Винятком може бути дуже тонкий лаконічний ремінь як цікаве стилістичне рішення.

  • Зовнішня блискавка

Майже в 100% випадках видима блискавка псує виріб і виглядає дешево. Завжди краще вибрати лаконічну та непомітну блискавку.

  • Зайвий декор на одязі

Стрази, паєтки, перли, аплікації. Зайвий декор на одязі виглядає погано, особливо на трикотажі. Цього сезону, зокрема на Новий рік, все це допустимо. Але лише цілим полотном, а не акцентом на тканині.

  • Відсутність простору для нижнього шару

Джинсову чи шкіряну куртку, пуховик, кардиган, жакет – вибираємо максимально вільного крою. Це може бути не тільки оверсайз, тому що не всім близька естетика. Але місце для нижнього шару залишаємо обов’язково.

  • Камені, металевий блиск взуття

Зайвий декор, особливо у великій кількості – це найчастіше провал. У поєднанні з неактуальною, застарілою моделлю взуття це особливо помітно. Хочете привернути увагу — віддайте перевагу лого.

Раніше Майя Кривобокова розповіла про стильні промахи, які представницям прекрасної статі неприпустимо повторювати наступного року.

Теги:
#Мода #Стиль #Мода 2022
Мутований штам коронавірусу "Омікрон"
Здоров'я
"Омікрон" вже в Україні: чим він відрізняється від "Дельти" та інших штамів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Мутований штам коронавірусу "Омікрон"
"Омікрон" вже в Україні: чим він відрізняється від "Дельти" та інших штамів
Дата публікації
Категорія
Ялинка
У Києві сьогодні запалюють головну ялинку країни (онлайн-трансляція)
Дата публікації
Категорія
Росія хоче домовитися зі США з низки питань
Про Україну без України: Росія наполягає на прямих переговорах із США про "гарантії безпеки"
Дата публікації
Категорія
Олександр Гогілашвілі
Гогілашвілі, який погрожував патрульному на блокпості, розповів про бардак у МВС
Дата публікації
Категорія
Прокурор заявив, що потребує госпіталізації
Військовий прокурор зніс зупинку, втік з лікарні та посварився з журналістом у Кривому Розі (фото, відео)