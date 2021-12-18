Повинні бути у кожної дівчини: як правильно носити та з чим поєднувати чорні колготи (фото)

Чорні матові колготки різної щільності — це найбезпечніший і носибельніший варіант взимку.

Ми живемо в такому кліматичному поясі, де 9 місяців на рік досить прохолодно для того, щоб виходити на вулицю з голими ногами. З одного боку, рішення дуже просте – потрібно носити штани, але що робити дівчатами, які люблять носити сукні та спідниці навіть узимку. Це означає, що потрібно вчитися правильно поєднувати та комбінувати колготи з іншими речами зі свого гардеробу.

Засновниця українського бренду UMM Юлія Мезіна у себе в Інстаграм розповіла про те, які колготи мають бути в гардеробі у кожної дівчини, а також розповіла про найпоширеніші помилки при їх носінні.

"Чорні колготки як маленька чорна сукня — мають бути у кожної дівчини" — зазначає Юлія, додаючи, що думка, що тілесні колготи будуть доречні завжди — помилкова. Щоб тілесні колготи виглядали акуратно та доречно, вони повинні ідеально сходитися з тоном шкіри, інакше це виглядає безглуздо.

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У сезоні 2021-2022 актуальні щільні матові колготки світлих відтінків, проте носити їх треба дуже акуратно. Якщо ви боїтеся, що виглядатимете повніше, краще відмовитися від таких варіантів відразу. Якщо без колгот ніяк не обійтися, варто звернути увагу на чорні. Попри те, що чорні колготи універсальні, варто пам’ятати, що є ряд випадків, коли вони можуть зіпсувати весь образ.

Помилки при носінні чорних колгот:

Щільні чорні колготи виглядають дуже дивно у поєднанні з відкритими плечима та голими руками.

У такому образі, ви матимете візуально важкий низ

Чорні щільні колготки погано поєднуються зі світлим взуттям.

Ноги в такому образі виглядатимуть повніше і коротше

У 2021-2022 роках поєднання чорних колгот із короткими джинсовими шортами виглядає вульгарно та старомодно.

Якщо дуже хочеться похвалитися стрункими ніжками, вибирайте шорти з твіду, костюмної тканини чи шкіри

Жодних летючих і тонких тканин із щільними колготками.

Керуйтеся правилом, чим тепліший образ, тим щільнішими повинні бути колготи

Від колготок із візерунком варто також відмовитись.

Колготи покликані непомітно підкреслювати образ, а не розставляти акценти.

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