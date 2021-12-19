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Зніміть це негайно: 7 хутряних шуб, які потрібно якнайшвидше викинути (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Хутряні антитренди зими 2022
Хутряні антитренди зими 2022

Щоб виглядати взимку стильно, потрібно стежити за модою та мати у своєму гардеробі актуальні речі.

На вулиці зима, потроху настають морози, і хоч снігом поки що нас пора не радує, все одно час діставати з шаф теплі зимові речі. Якщо одні модниці в холодну пору обирають пуховики, про антитренди яких ми писали раніше, то частина дівчат залишаються вірні шубам, про стильні моделі яких ми також вже писали.

Імідж коуч Ірина Катихіна на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, які хутряні вироби вже не є актуальними у новому зимовому сезоні 2021/2022 року. З шубами цих фасонів краще попрощатися раз і назавжди.

Стиліст зазначає, що перед тим як викидати свою шубу, треба переконатися, що вона неактуальна. Шуби з цієї добірки зроблять з їхньої власниці тітку з 90-х і нульових, тому з ними точно потрібно прощатися.

Хутряні антитренди зими 2022

  • " Гусеничка ".
Хутряні жилети такого крою теж не актуальні.
Хутряні жилети такого крою теж не актуальні.
  • " Автоледі ". Жінки, які переміщаються на авто, спітніють у такій шубці. А леді, які без авто, ризикують відморозити собі щось нижче спини.
  • " Снігуронька ". Шубка білого кольору з хутряними оборками на рукавах, подолі і капюшоні підходить лише для того, що виступати перед дітками в образі Снігуроньки.
  • Шуби з ґудзиками зі стразами та перламутром.
  • " Колобок ". Шуба з об’ємним капюшоном, прикрашеним пишним хутром порушує пропорції і робить образ смішним.
  • " Аляпувата". Шуба може бути або максимально лаконічного відтінку, або креативного забарвлення. Але якщо ваша шуба косить під якогось звіра, то їй не місце на ваших плечах.
  • Шубагібрид. Шуба зі шкіряними вставками. Найчастіше така модель викликає подив і страшні припущення на тему того, хто і як обдер хутро.

Раніше "Телеграф" вже розповідав, яких антитрендів в одязі обов’язково потрібно уникати, а також про те, які шапки краще не носити у зимовому сезоні 2021/2022, адже вони вже стали антитрендом.

Теги:
#Мода #Стиль #Зимова мода #Антітренд #Шуби
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