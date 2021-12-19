Топ-6 помилок у образах взимку-2022: як їх виправити

Стиліст перерахувала елементарні помилки в стилі, уникаючи яких ви виглядатимете красиво цієї зими

Підбираючи одяг для зимового образу, часто робимо помилки. Наприклад, стилісти розповіли, які рукавички цього сезону зіпсують зовнішній вигляд, а які – дозволять бути у тренді. Існує ще багато на перший погляд незначних деталей, від яких варто відмовитись, щоб добре виглядати.

Про те, як не варто поєднувати одяг та що варто викинути зі свого гардеробу, на своїй сторінці у Instagram розповіла стиліст Тетяна Базлова.

Вузькі чоботи або ботфорти з панчішною халявою поверх скінні або щільних легінсів

Ботфорти з вузькою халявою краще носити в комбінації з колготками, або дуже тонкими легінсами. Тут головне уникнути ефекту "перетягнутих ніг".

Гола щиколотка у теплому образі

Закриваємо щиколотку носком, або обираємо довші штани/джинси.

Тілесні чи чорні колготи під чорні чоботи

Крім чорних і тілесних колготок можна використовувати коричневі, мокко, кольорові, або з принтом.

Використання в образах неактуального або застарілого одягу

Зробіть розбір гардеробу, щоб почистити його від застарілих речей.

Набір акцентних шапки, шарфа та рукавичок з багатим декором

Замість декорованого гарнітуру підберіть базовий комплект, можна з різних магазинів. А якщо ви хочете, наприклад, акцентну шапку, то нехай її акцентність виражатиметься у кольорі, фактурі чи матеріалі, але не в стразах та намистинах.

Раніше "Телеграф" розповідав, які помилки у стилі зроблять жахливим будь-який образ.