Просто та стильно: 10 кращих образів із трикотажним одягом

Трикотаж дозволить одягатися тепло та виглядати красиво

Трендом зими 2022 стали дуті черевики, в яких ви точно не замерзнете. Доповнити таке взуття можна трикотажним одягом, який також увірвався на вершину модних рейтингів цього сезону.

Стиліст Оксана, яка веде модний блог у Instagram під нікнеймом less_is_best_fashion, розповіла про найкращі поєднання трикотажного одягу.

Що вибрати взимку-2022

За словами модного експерта, цього сезону варто обирати трикотаж з цікавими трендовими деталями. Ставку можна зробити на такі речі:

лижні светри з коміром на блискавці;

коміри поло також актуальні і перейшли в основу;

трикотаж у рубчик;

об’ємні светри з плетінням «коси» теж стали трендом сезону, а стиль apres-ski цієї зими популярний і в місті;

вільні светри з широкими рукавами та манжетами, а також з розрізами з боків (у стилі Toteme та Khaite);

смужка – головний тренд сезону із подачі бренду Toteme. Фасон – оверсайз.

Найкращі поєднання в одязі взимку-2022

Трикотаж та шкіра

Найпростіше та найефектніше поєднання трикотажних светрів.

Подовжений об’ємний светр та легінси

Комфортна формула цього сезону. Зі взуття варто вибрати жокейські чоботи або грубі черевики, челсі. Правило балансу дотримано — об’ємний верх і низ, що облягає.

Легка сукня або спідниця міді та об’ємний светр чи кардиган

Відмінно підійде сукня у стилі білизни або спідниця. За рахунок різниці фактур образ виглядає цікаво та жіночно.

Трикотажні комплекти

Сети із сучасними трикотажними спідницями чи брюками зроблять образи максимально комфортними. Можна носити з утепленим пальтом, додаючи структурованості образу.

Стильні кардигани

Кардигани варто носити на голе тіло, залишаючи не застебнутими нижні ґудзички. Тонкі приталені кардигани варто заправляти.

Футболка чи сорочка під джемпер

Невеликий нюанс у образі, який чудово працює. Футболку варто надягати нижнім шаром – непогано, якщо її буде трохи видно зверху та внизу з-під джемпера.

Светр і брюки в чоловічому стилі

Поєднання вільних штанів та светра – трендова формула. Варто віддати перевагу не дуже об’ємному светру, тому що обʼємг буде внизу. Трикотаж краще частково заправити у районі талії. Чудово таке поєднання виглядатиме з кросівками або кедами, якщо за вікном відповідна погода.

Трикотаж в образах у світлих відтінках

Білі джинси взимку виглядають дуже ефектно. Варто поєднувати светри світлих відтінків зі світлим низом. Можна використовувати ефект повторення кольору трикотажу та взуття.

Цікаві стильові поєднання

Поєднання цікавих стилів може значно освіжити ваш образ. Наприклад, лижні светри з блискавкою чудово виглядають з піджаками, жіночні кардигани можна доповнити грубим взуттям та шкіряними штанами, а кіски вписати у строгі мінімалістичні образи.

Сучасне взуття

Взуття дуже важливе у кожному образі – воно здатне додати стилю або звести всі старання нанівець. Якщо додати до ваших образів стильне взуття, ваш зовнішній вигляд заграє по-новому.

Раніше "Телеграф" розповідав, як стильно носити спідницю цього сезону.