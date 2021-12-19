Рус

Наймодніше взуття, в якому вам буде зручно цієї зими: головні тренди (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
108
У такому взутті вам буде дуже комфортно і тепло
У такому взутті вам буде дуже комфортно і тепло

Стиліст назвала топ-5 трендів зимового взуття

Замислитися над покупкою хорошого зимового взуття ще не пізно — треба готуватися до того, що незабаром прийдуть справжні морози та сніг. Буває так, що підбір черевиків на холодний сезон – завдання не з простих, тому в подібних випадках потрібна допомога професійних стилістів, які знають про всі модні тенденції.

Експерт у питаннях моди Майя Кривобокова визначила п’ятірку найтеплішого, зручного та стильного взуття для зими-2022. Про це вона розповіла в Інстаграмі.

Топ-5 трендів зимового взуття: фото

  • Moon boot

Або місяцеходи, які, до речі, відносяться до категорії Ugly shoes (масивне, грубе і часом навіть потворне взуття, яким захоплюються у всьому світі).

Найстильніше взуття зими — №1
Найстильніше взуття зими — №1
  • Уггі

У тренді класичні укорочені уггі.

Найстильніше взуття зими — №2
Найстильніше взуття зими — №2
  • Дутики

Напрочуд точно підтримують модну ідею комфортних та оригінальних образів.

Найстильніше взуття зими — №3
Найстильніше взуття зими — №3
  • Кросівки з хутром

Для улюблених спортивних образів.

Найстильніше взуття зими — №4
Найстильніше взуття зими — №4
  • Хутряні черевики

Ефектний, щоденний образ у такому взутті вам забезпечений. При цьому, чим незвичайніше ви їх заміксуєте, тим цікавішим буде ваш лук.

Найстильніше взуття зими — №5
Найстильніше взуття зими — №5

Про те, яке ще зимове взуття є трендовим цього сезону, розповіла стиліст Тетяна Базлова. Детальніше про тренди зими 2021/2022 — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Взуття #Стиль #Тренди #Мода 2022
Крістіні Ламбрехт хоче посилити персональні санкції щодо Володимира Путіна
Політика
Путін має відчути наслідки: у Німеччині жорстко оцінили агресію проти України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Крістіні Ламбрехт хоче посилити персональні санкції щодо Володимира Путіна
Путін має відчути наслідки: у Німеччині жорстко оцінили агресію проти України
Дата публікації
Категорія
Про святкування Різдва за григоріанським календарем розповів Єпіфаній
Українці можуть остаточно перейти на католицьке Різдво: у ПЦУ назвали терміни
Дата публікації
Категорія
У зірок бувають дуже незвичайні прохання у райдерах
Сортування M&M’s за кольором і нога хамона: що незвичайного українські зірки вимагають у своїх райдерах
Дата публікації
Категорія
Люди вимагають свободи переміщення
Багатотисячні натовпи та сутички з копами: Європа мітингує проти карантину (відео)
Дата публікації
Категорія
День Святого Миколая відзначається 19 грудня
День Святого Миколая: священник розповів, що треба зробити в цей день