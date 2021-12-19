Наймодніше взуття, в якому вам буде зручно цієї зими: головні тренди (фото)

Стиліст назвала топ-5 трендів зимового взуття

Замислитися над покупкою хорошого зимового взуття ще не пізно — треба готуватися до того, що незабаром прийдуть справжні морози та сніг. Буває так, що підбір черевиків на холодний сезон – завдання не з простих, тому в подібних випадках потрібна допомога професійних стилістів, які знають про всі модні тенденції.

Експерт у питаннях моди Майя Кривобокова визначила п’ятірку найтеплішого, зручного та стильного взуття для зими-2022. Про це вона розповіла в Інстаграмі.

Топ-5 трендів зимового взуття: фото

Moon boot

Або місяцеходи, які, до речі, відносяться до категорії Ugly shoes (масивне, грубе і часом навіть потворне взуття, яким захоплюються у всьому світі).

Найстильніше взуття зими — №1

Уггі

У тренді класичні укорочені уггі.

Найстильніше взуття зими — №2

Дутики

Напрочуд точно підтримують модну ідею комфортних та оригінальних образів.

Найстильніше взуття зими — №3

Кросівки з хутром

Для улюблених спортивних образів.

Найстильніше взуття зими — №4

Хутряні черевики

Ефектний, щоденний образ у такому взутті вам забезпечений. При цьому, чим незвичайніше ви їх заміксуєте, тим цікавішим буде ваш лук.

Найстильніше взуття зими — №5

Про те, яке ще зимове взуття є трендовим цього сезону, розповіла стиліст Тетяна Базлова. Детальніше про тренди зими 2021/2022 — читайте у матеріалі "Телеграфа".