Наймодніше взуття, в якому вам буде зручно цієї зими: головні тренди (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 108
Стиліст назвала топ-5 трендів зимового взуття
Замислитися над покупкою хорошого зимового взуття ще не пізно — треба готуватися до того, що незабаром прийдуть справжні морози та сніг. Буває так, що підбір черевиків на холодний сезон – завдання не з простих, тому в подібних випадках потрібна допомога професійних стилістів, які знають про всі модні тенденції.
Експерт у питаннях моди Майя Кривобокова визначила п’ятірку найтеплішого, зручного та стильного взуття для зими-2022. Про це вона розповіла в Інстаграмі.
Топ-5 трендів зимового взуття: фото
- Moon boot
Або місяцеходи, які, до речі, відносяться до категорії Ugly shoes (масивне, грубе і часом навіть потворне взуття, яким захоплюються у всьому світі).
- Уггі
У тренді класичні укорочені уггі.
- Дутики
Напрочуд точно підтримують модну ідею комфортних та оригінальних образів.
- Кросівки з хутром
Для улюблених спортивних образів.
- Хутряні черевики
Ефектний, щоденний образ у такому взутті вам забезпечений. При цьому, чим незвичайніше ви їх заміксуєте, тим цікавішим буде ваш лук.
Про те, яке ще зимове взуття є трендовим цього сезону, розповіла стиліст Тетяна Базлова. Детальніше про тренди зими 2021/2022 — читайте у матеріалі "Телеграфа".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-