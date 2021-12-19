Бюджетно та стильно у Новий рік-2022: що має бути у гардеробі кожної мінімалістки (фото)

Модниці вибирають шляхетну стриманість

Мінімалізм — це ідеальний "швидкий" стиль, який дозволяє створити лук протягом декількох хвилин. Принцип цього стилю звучить так: "чим менше, тим краще". А ще він дуже економний.

Якщо ви з тих, хто не хоче виблискувати у свята яскравіше новорічної ялинки, то ви можете вибрати стильні та лаконічні образи, які будуть служити вам вірою та правдою багато років. Такому підходу сприяє мінімалізм. Про те, яким має бути капсульний гардероб мінімалістки, розповіла стиліст Діля Рошканяну в Інстаграмі.

Гардероб мінімалістки у 2022 році: фото

Сукня

Яскрава, і водночас елегантна та лаконічна – ідеальний вибір для новорічної ночі. Така сукня ще не раз порадує вас у зимові канікули, чи то романтична вечеря, чи різдвяна вечірка з друзями.

Костюм

Брючний костюм актуального крою, безперечно, одне з найвигідніших для гардеробу придбань. У дуеті з акцентними прикрасами стане чудовою альтернативою для відзначення головної ночі року. І взагалі, завжди виручить вас у будь-якій ситуації, куди б вам не належало піти.

Тільняшка

Надягніть цей базовий лонгслів з костюмними брюками, і стильний образ для будь-яких заходів, походів у кіно, дружніх посиденьок або просто прогулянок містом вам забезпечено.

Сорочка

Сорочка вільного крою просто повинна бути у кожної дівчини. Білий або інший улюблений відтінок — вирішувати тільки вам. Носіть з брюками, джинсами або спідницями, складайте багатошарові комплекти та надихайте завжди стильними та красивими образами.

Спортивний костюм

У зимові канікули, та й не тільки, стильний костюм стане вашим другом під час активного відпочинку або просто затишних вечорів у компанії найближчих.

Нагадаємо, що наступного року пануватиме зодіакальний Чорний Водяний Тигр. Яким кольорам віддати перевагу в одязі, а також, що в жодному разі не можна одягати для зустрічі Нового року — дізнайтесь у попередньому матеріалі "Телеграфа".