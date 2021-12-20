Модно – не означає красиво: топ-5 речей, які найбільше набридли у 2021 році

Трендові речі не завжди приживаються в гардеробах і встигають набриднути в період, коли їх активно носять інфлюєнсери

2021 рік, що минає, у світі моди був досить спокійним. Деякі речі або поєднання одягу втратили свою актуальність, але при вмілій стилізації навіть не найтрендовіших речей сезону, можна виглядати дуже стильно. У той же час рік, що минає, пропонував нам нові тренди в одязі, які зовсім не прижилися в гардеробах вітчизняних модниць, але встигли набриднути з подачі інфлюєнсерів.

Про це розповідає ELLE.

Укорочений кардиган

У нашій країні подібний тренд не міг прижитися, бо тут немає відповідного для нього сезону. Так, у теплу пору року в вовняному, хоч і вкороченому кардигані, занадто тепло, а в холодну — в ньому холодно, тому що він мало добре прикриває спину. Тому, ми віддаємо перевагу теплим светрам, а цей тренд залишимо модним блогерам.

Штани палаццо

Спочатку цей тренд підтримали вітчизняні поціновувачі моди, адже всі стилісти в один голос почали говорити про те, що скінні – це вже антитренд, а гідної альтернативи ніхто не пропонував. Модні експерти радили одягати широкі штани та поєднувати їх і з туфлями на підборах, і з кросівками, і з високими чоботями. На практиці виявилося, що подібні штани зовсім не універсальна річ, та й не всі вважають їх комфортними. Тому скінні активно повертаються.

Високі черевики на шнурівці

Зараз у моді агресивні півчоботи на тракторній підошві з еластичними вставками з боків, а високі черевики на шнурівці так і не змогли стати трендом цієї зими. Багато інфлюєнсерів так часто з’являлися у себе в соцмережах у такому взутті, що воно почало викликати певне роздратування.

Принт тай-дай

Модний принт повернувся до нас із 1970-х років і спочатку викликав захоплення. Але коли на вулицях почало з’являтися все більше людей в одязі з таким принтом, то стало зрозуміло, що він спотворює пропорції. Зрештою, і цей тренд не прижився серед наших модників.

Сумка на ланцюжку

Такі сумочки дуже ефектно виглядають, але через те, що їх стало надто багато на вулицях, вони швидко втратили свою актуальність.

Раніше "Телеграф" розповідав, які черевики стали трендом зими 2021-2022 років та з чим їх краще носити.