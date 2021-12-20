Названо найстильнішу річ у жіночому гардеробі, яку неможливо замінити (фото)
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У моду повертаються давно забуті моделі блуз
Жіноча блуза — універсальна річ та відмінна альтернатива святковій сукні на Новий рік.
Ошатна блуза в комплекті з прикрасами, доповнена джинсами, виглядатиме і стильно, і святково, одночасно. Про це розповідає персональний стиліст Майя Кривобокова в Інстаграмі.
Блуза не висітиме у вас у шафі і чекатиме особливого випадку, як це буває з новорічними сукнями.
Найстильніші моделі блуз 2021-2022
- Блузки з об’ємними рукавами
- Атласні блузки
- Блузка з бантом
- Блузка з принтом
- Блузка з квадратним вирізом
- Прозора блузка
- Блуза з воланами
Якщо деякі речі повертаються в моду, то інші поступово забуваються. Раніше "Телеграф" писав, яке вбрання вже неактуальне для святкування Нового року та Різдва.
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