Рус

Названо найстильнішу річ у жіночому гардеробі, яку неможливо замінити (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
125
Які блузки наймодніші у 2022 році — тренди
Які блузки наймодніші у 2022 році — тренди

У моду повертаються давно забуті моделі блуз

Жіноча блуза — універсальна річ та відмінна альтернатива святковій сукні на Новий рік.

Ошатна блуза в комплекті з прикрасами, доповнена джинсами, виглядатиме і стильно, і святково, одночасно. Про це розповідає персональний стиліст Майя Кривобокова в Інстаграмі.

Блуза не висітиме у вас у шафі і чекатиме особливого випадку, як це буває з новорічними сукнями.

Найстильніші моделі блуз 2021-2022

  • Блузки з об’ємними рукавами
  • Атласні блузки
  • Блузка з бантом
  • Блузка з принтом
  • Блузка з квадратним вирізом
  • Прозора блузка
  • Блуза з воланами

Якщо деякі речі повертаються в моду, то інші поступово забуваються. Раніше "Телеграф" писав, яке вбрання вже неактуальне для святкування Нового року та Різдва.

Теги:
#Мода #Стиль #Блузки #Мода 2022
Богдан особисто привів Арахамію до "Слуги народу"
Політика
Андрій Богдан озвучив найбільшу помилку команди Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Богдан особисто привів Арахамію до "Слуги народу"
Андрій Богдан озвучив найбільшу помилку команди Зеленського
Дата публікації
Категорія
Олексій Данилов не вважає ситуацію з армією РФ на кордоні України критичною
Загроза воєнного стану: Данилов розповів, коли і чому його можуть оголосити
Дата публікації
Категорія
Як не стати жертвою здирників з фінкомпаній
З українців вибивають "липові" борги, використовуючи продажних нотаріусів: як працює схема
Дата публікації
Категорія
Жозеп Боррель
"Одних слів недостатньо": у ЄС зробили важливу заяву щодо загрози наступу Росії на Україну
Дата публікації
Категорія
Ковід, як і раніше, лікують комплексно
Винні мутації? Відразу два препарати від COVID-19 визнали недієвими при "Омікроні"