Названо найстильнішу річ у жіночому гардеробі, яку неможливо замінити (фото)

У моду повертаються давно забуті моделі блуз

Жіноча блуза — універсальна річ та відмінна альтернатива святковій сукні на Новий рік.

Ошатна блуза в комплекті з прикрасами, доповнена джинсами, виглядатиме і стильно, і святково, одночасно. Про це розповідає персональний стиліст Майя Кривобокова в Інстаграмі.

Блуза не висітиме у вас у шафі і чекатиме особливого випадку, як це буває з новорічними сукнями.

Найстильніші моделі блуз 2021-2022

Блузки з об’ємними рукавами

Атласні блузки

Блузка з бантом

Блузка з принтом

Блузка з квадратним вирізом

Прозора блузка

Блуза з воланами

Якщо деякі речі повертаються в моду, то інші поступово забуваються. Раніше "Телеграф" писав, яке вбрання вже неактуальне для святкування Нового року та Різдва.