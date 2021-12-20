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Геть з гардеробу: речі, з якими необхідно попрощатися цієї зими (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Ці пуховики терміново потрібно утилізувати Новина оновлена 20 грудня 2021, 19:43
Ці пуховики терміново потрібно утилізувати

Ці моделі верхнього одягу зроблять вас "королевою несмаку".

Навіть узимку в холоди, коли кожен замотаний в "1000 одежинок", можна залишатися стильно і модно. І перше, що потрібно виправляти у своєму зимовому образі, — це верхній одяг. Нагадаємо, що ми вже писали про вже не стильні моделі шуб і неактуальні пуховики в зимовому сезоні 2022.

Народна мудрість говорить: "повторення — мати навчання", що означає, що нагадати про антитренди цієї зими модно ще раз. На сторінці woman_hub в Інстаграм "Телеграф" дізнався про моделі шуб та пуховиків, які на думку багатьох модних критиків вважаються несмачними.

Антитренди верхнього одягу зими 2022

  • Довгі пуховики тонкого крою. Дана модель є вкрай неактуальною, тому що під неї не вдасться одягнути жодної об’ємної речі і тим більше створити трендову багатошаровість в образі.
  • Пуховики з хутряним оздобленням. Цей варіант робить річ менш практичною, а хутро швидко зношується і перестає виглядати показно.
  • Шуби-поперечки. Ця модель не перший сезон в антитрендах, тому що вона не прив’язана до жіночого силуету, а навпаки, візуально збільшує дівчину в розмірах.
  • Пуховики-клеш. Такий верхній одяг візуально збільшує стегна дівчини, та ще й переносить вас прямо в нульові, коли такі моделі були дуже актуальними.
  • Пуховики із рукавами 3/4. Дана модель є вкрай неносибельною через те, що під неї не підходить одяг з рукавом 3/4, а також постійно носити довгі рукавички, щоб не замерзнути, що приносить сильний дискомфорт.

Раніше "Телеграф" вже розповідав, яких антитрендів в одязі обов’язково потрібно уникати, а також про те, які шапки краще не носити у зимовому сезоні 2021/2022, адже вони вже стали антитрендом.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Зимова мода
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