Велика кількість парфуму та відрослий манікюр: банальні помилки, які псують будь-який образ геть-чисто (фото)

Топ-5 деталей в образі, що псують зовнішній вигляд дівчат.

Як би модно та стильно не одягалася дівчина, є кілька досить банальних речей, що зіпсують її образ. І справа тут не в підборі одягу, про що ми писали раніше, а в більш банальних моментах.

Стиліст Баканова Олена на своїй сторінці в Інстаграм ( lenab.style ) назвала кілька досить банальних помилок, які часто роблять дівчата під час створення свого образу.

Помилки, які псують образ

Волосся потрібно мити в міру їх забруднення. Це нісенітниця, що від частого миття волосся ще більше забруднюється.

Потрібно доглядати за волоссям.

Не потрібно носити манікюр до посиніння. Відрослі нігті дуже помітні

Одяг потрібно регулярно прати або віддавати в хімчистку.

Велика кількість парфуму. Від дівчини має приємно пахнути, але не перекривати дихання іншим людям.

Неактуальний макіяж може не лише зістарити, а й показати недоліки.

Раніше "Телеграф" писав, що стиліст Мая Кривобокова в Інстаграмі розповіла, які помилки у стилі зроблять жахливим будь-який образ.