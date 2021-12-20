Велика кількість парфуму та відрослий манікюр: банальні помилки, які псують будь-який образ геть-чисто (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 41
Топ-5 деталей в образі, що псують зовнішній вигляд дівчат.
Як би модно та стильно не одягалася дівчина, є кілька досить банальних речей, що зіпсують її образ. І справа тут не в підборі одягу, про що ми писали раніше, а в більш банальних моментах.
Стиліст Баканова Олена на своїй сторінці в Інстаграм ( lenab.style ) назвала кілька досить банальних помилок, які часто роблять дівчата під час створення свого образу.
Помилки, які псують образ
- Волосся потрібно мити в міру їх забруднення. Це нісенітниця, що від частого миття волосся ще більше забруднюється.
- Не потрібно носити манікюр до посиніння. Відрослі нігті дуже помітні
- Одяг потрібно регулярно прати або віддавати в хімчистку.
- Велика кількість парфуму. Від дівчини має приємно пахнути, але не перекривати дихання іншим людям.
- Неактуальний макіяж може не лише зістарити, а й показати недоліки.
Раніше "Телеграф" писав, що стиліст Мая Кривобокова в Інстаграмі розповіла, які помилки у стилі зроблять жахливим будь-який образ.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-