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Велика кількість парфуму та відрослий манікюр: банальні помилки, які псують будь-який образ геть-чисто (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Перш ніж стежити за модою, слід стежити за собою
Перш ніж стежити за модою, слід стежити за собою

Топ-5 деталей в образі, що псують зовнішній вигляд дівчат.

Як би модно та стильно не одягалася дівчина, є кілька досить банальних речей, що зіпсують її образ. І справа тут не в підборі одягу, про що ми писали раніше, а в більш банальних моментах.

Стиліст Баканова Олена на своїй сторінці в Інстаграм ( lenab.style ) назвала кілька досить банальних помилок, які часто роблять дівчата під час створення свого образу.

Помилки, які псують образ

  • Волосся потрібно мити в міру їх забруднення. Це нісенітниця, що від частого миття волосся ще більше забруднюється.
Потрібно доглядати за волоссям.
Потрібно доглядати за волоссям.
  • Не потрібно носити манікюр до посиніння. Відрослі нігті дуже помітні
  • Одяг потрібно регулярно прати або віддавати в хімчистку.
  • Велика кількість парфуму. Від дівчини має приємно пахнути, але не перекривати дихання іншим людям.
  • Неактуальний макіяж може не лише зістарити, а й показати недоліки.

Раніше "Телеграф" писав, що стиліст Мая Кривобокова в Інстаграмі розповіла, які помилки у стилі зроблять жахливим будь-який образ.

Теги:
#Мода #Помилки #Помилки в моді #Модні помилки
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