Затишна зима-2022: як гарно одягатися у стилі хюгге та не стати сірою мишкою

Взимку хочеться більше тепла та затишку

Поняття хюгге прийшло до нас зі скандинавських країн і означає почуття затишку та комфортного спілкування, відчуття добробуту та задоволеності. Воно вже увійшло в психологію, дизайн інтер’єру і, звичайно, в моду. В одязі його невід’ємною частиною є трикотаж.

Про це розповідає стиліст Ольга Кім на своїй сторінці у Instagram.

За словами модного експерта, головними характеристиками цього стилю є затишні фактури, спокійні поєднання, м’які тканини, розслаблені фасони, без чітких форм, приталених силуетів, жорстких контурів.

Кольори

Найкращі кольори — світлі і нейтральні: молочний, бежевий, кавовий, світло-сірий, коричневий. Нічого зухвалого.

Принти

Дрібна клітина, скандинавські в’язані візерунки, рідкісний дрібний принт, може бути смужка або нав’язливий напис.

Трикотаж

Можна сміливо сказати, що це основа стилю хюгге, тому що саме трикотаж дає нам комфорт, м’якість. Особливо підтримують цю безтурботну стилістику светри з косами та об’ємною в’язкою.

Натуральність

Переважно натуральні тканини (ну або схожі на них), відсутність блиску, ніякої лакованої шкіри або блискучої плащової тканини. З верхнього одягу відмінно підходять шубки-тедді, дублянки.

Аксесуари

Головне, щоб їх було не надто багато. Сережки середнього чи маленького розміру, ланцюжок, браслет. Сумки м’якої форми – вони якраз зараз у самому тренді. І величезний шарф, у який можна закутатись як у плед.

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