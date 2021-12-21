Модно і практично: три найстильніші моделі сумок цієї зими

Ці варіанти аксесуарів доповнять будь-який образ

У гардеробі кожної дівчини є сумка. Цей аксесуар давно вже став незамінним і супроводжує нас майже кожен день. Крім практичної частини питання хочеться, щоб сумка була ще й у тренді, доповнювала будь-який образ та, звичайно ж, відповідала сезону.

Модний журнал Elle розповідає, які сумки будуть у моді цієї зими.

Топ-3 актуальні моделі сумок на зиму 2021-2022

Хутряні сумки

"Пухнаста" деталь цього сезону повинна бути в гардеробі кожної дівчини. Хутряна сумка допоможе у створенні оригінального образу і є дуже зручною та практичною.

Хутряні сумки прикрасять будь-який образ

Сумки А4

Класика на те і класика, щоб бути основою будь-якого гардеробу та зʼявлятися на всіх сезонних показах. Про практичність цих сумок можна і не говорити — туди поміститися майже все.

Класичні сумки А4 — найпрактичніший варіант на зиму

Яскраві сумки

Соковиті кольори сумок допоможуть наповнити зиму фарбами та розбавити монохромні зимові гардероби модниць. Зупиніть свій вибір на жовтих, бірюзових, рожевих сумках.

Яскраві моделі додадуть фарб у гардероб

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку річ вважають найстильнішою та незамінною у жіночому гардеробі.

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