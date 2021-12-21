Колір року Veri Peri: з чим поєднувати незвичайний відтінок бузкового в одязі

Veri Peri відмінно поєднується з іншими не менш яскравими кольорами

Головним кольором 2022 року за версією інституту Pantone став Veri Peri — відтінок синього, дуже близький до бузкового. А це означає, що незабаром у нових колекціях одягу можна буде побачити цей яскравий і свіжий колір.

Як зазначається на сайті інституту, Veri Peri допомагає сприйняти світ, що змінився, і відкрити нове бачення на нього. А у дизайнерів і стилістів, у свою чергу, з’являються нові колірні комбінації з одягу, які повинні сподобатися всім, хто слідує моді.

Стиліст Ольга у власному блозі в Instagram під назвою stilnodostupno, розповіла та продемонструвала, з чим найкраще поєднувати головний колір 2022 року.

Veri Peri з жовтим

Veri Peri з чорним

Veri Peri з коричневим

Veri Peri з синім

Veri Peri з білим

Veri Peri з червоним

Veri Peri з сірим

Veri Peri з помаранчевим

Раніше "Телеграф" повідомляв, з якими квітами краще поєднувати сірий одяг. Також ми писали, як гарно одягатися в стилі хюге, головними характеристиками якого є затишні фактури, спокійні поєднання, поточні м’які тканини, розслаблені фасони, без чітких форм, приталених силуетів, жорстких контурів.