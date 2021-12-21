Колір року Veri Peri: з чим поєднувати незвичайний відтінок бузкового в одязі
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Veri Peri відмінно поєднується з іншими не менш яскравими кольорами
Головним кольором 2022 року за версією інституту Pantone став Veri Peri — відтінок синього, дуже близький до бузкового. А це означає, що незабаром у нових колекціях одягу можна буде побачити цей яскравий і свіжий колір.
Як зазначається на сайті інституту, Veri Peri допомагає сприйняти світ, що змінився, і відкрити нове бачення на нього. А у дизайнерів і стилістів, у свою чергу, з’являються нові колірні комбінації з одягу, які повинні сподобатися всім, хто слідує моді.
Стиліст Ольга у власному блозі в Instagram під назвою stilnodostupno, розповіла та продемонструвала, з чим найкраще поєднувати головний колір 2022 року.
Veri Peri з жовтим
Veri Peri з чорним
Veri Peri з коричневим
Veri Peri з синім
Veri Peri з білим
Veri Peri з червоним
Veri Peri з сірим
Veri Peri з помаранчевим
Раніше "Телеграф" повідомляв, з якими квітами краще поєднувати сірий одяг. Також ми писали, як гарно одягатися в стилі хюге, головними характеристиками якого є затишні фактури, спокійні поєднання, поточні м’які тканини, розслаблені фасони, без чітких форм, приталених силуетів, жорстких контурів.
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