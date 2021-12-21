Рус

Краса без зусиль: святкові зачіски, які легко зробити самостійно

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
17
Зачіски, які доповнять ваш новорічний образ
Зачіски, які доповнять ваш новорічний образ

У новому сезоні дуже стильними є зачіски з використанням різних хусток, обручів та шпильок.

Вже розпочався сезон новорічних корпоративів і вечірок, а незабаром настане і Новий рік. Звичайно ж кожна дівчина хоче виглядати на святі якнайкраще, а для цього потрібно підібрати актуальне вбрання, про стильні варіанти яких ми писали раніше, і зробити красиву трендову зачіску.

Стиліст та іміджмейкер Яна Щебельська у себе на сторінці в Інстаграм опублікувала модну підказку по трендовим укладанням сезону, наочно показавши деякі з них. Варто відзначити, що в трендах зачісок також є лаконічність, як і в трендах одягу.

Стиліст зазначає, що зараз дуже модно використовувати у святкових укладках хустки, безліч шпильок, заколок та страз, обручі, перли та блискучі деталі. Однак не варто забувати, що все має бути в міру.

Трендові укладки 2022

Нагадаємо, що для зустрічі Нового року у своєму образі заборонено використовувати тварини принти та натуральне хутро. Це відлякає зодіакального Тигра, який пануватиме весь наступний рік.

Теги:
#Мода #Зачіски #Красиві зачіски
Вже у 2023 році звичні пластикові пакети мають повністю зникнути з життя українців
Гроші
Заборона поліетиленових пакетів в Україні: за кульки заплатимо двічі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вже у 2023 році звичні пластикові пакети мають повністю зникнути з життя українців
Заборона поліетиленових пакетів в Україні: за кульки заплатимо двічі
Дата публікації
Категорія
Президент РФ переконаний, що НАТО нарощує вогневу міць у Європі
Ракети долетять за 10 хвилин: Путін зробив нову заяву про Україну
Дата публікації
Категорія
У 2019 році Зеленський казав Порошенкові, що він "його вирок"
Порошенко виїхав із країни перед врученням підозри у держзраді: де він зараз і коли повернеться (відео)
Дата публікації
Категорія
Жахлива знахідка неподалік однієї зі шкіл Дніпра
Розбили голову і зарізали: прямо біля школи у Дніпрі знайшли два трупи (фото та відео 18+)
Дата публікації
Категорія
Склад "95 кварталу" у 2021 році
Полисіли та погладшали: як змінилися зірки "95 кварталу" за 15 років (фото)