Краса без зусиль: святкові зачіски, які легко зробити самостійно
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У новому сезоні дуже стильними є зачіски з використанням різних хусток, обручів та шпильок.
Вже розпочався сезон новорічних корпоративів і вечірок, а незабаром настане і Новий рік. Звичайно ж кожна дівчина хоче виглядати на святі якнайкраще, а для цього потрібно підібрати актуальне вбрання, про стильні варіанти яких ми писали раніше, і зробити красиву трендову зачіску.
Стиліст та іміджмейкер Яна Щебельська у себе на сторінці в Інстаграм опублікувала модну підказку по трендовим укладанням сезону, наочно показавши деякі з них. Варто відзначити, що в трендах зачісок також є лаконічність, як і в трендах одягу.
Стиліст зазначає, що зараз дуже модно використовувати у святкових укладках хустки, безліч шпильок, заколок та страз, обручі, перли та блискучі деталі. Однак не варто забувати, що все має бути в міру.
Трендові укладки 2022
Нагадаємо, що для зустрічі Нового року у своєму образі заборонено використовувати тварини принти та натуральне хутро. Це відлякає зодіакального Тигра, який пануватиме весь наступний рік.
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