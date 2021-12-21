Краса без зусиль: святкові зачіски, які легко зробити самостійно

У новому сезоні дуже стильними є зачіски з використанням різних хусток, обручів та шпильок.

Вже розпочався сезон новорічних корпоративів і вечірок, а незабаром настане і Новий рік. Звичайно ж кожна дівчина хоче виглядати на святі якнайкраще, а для цього потрібно підібрати актуальне вбрання, про стильні варіанти яких ми писали раніше, і зробити красиву трендову зачіску.

Стиліст та іміджмейкер Яна Щебельська у себе на сторінці в Інстаграм опублікувала модну підказку по трендовим укладанням сезону, наочно показавши деякі з них. Варто відзначити, що в трендах зачісок також є лаконічність, як і в трендах одягу.

Стиліст зазначає, що зараз дуже модно використовувати у святкових укладках хустки, безліч шпильок, заколок та страз, обручі, перли та блискучі деталі. Однак не варто забувати, що все має бути в міру.

Трендові укладки 2022

Нагадаємо, що для зустрічі Нового року у своєму образі заборонено використовувати тварини принти та натуральне хутро. Це відлякає зодіакального Тигра, який пануватиме весь наступний рік.