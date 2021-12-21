Рус

Щоб не виглядати безглуздо: які вбрання підбирати дівчатам по типу фігури (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
221
Стильні варіанти образів на Новий рік Новина оновлена 21 грудня 2021, 18:34
Стильні варіанти образів на Новий рік

Корисні поради стиліста щодо вибору новорічного вбрання.

Грудень – це час передноворічної метушні, походів по магазинах за покупками, подарунками, і, звичайно ж, вибору вбрання для святкування головної ночі року. Ми вже розповідали про те, як "не треба", а тепер настав час розібратися, як же правильно вибирати сукню, яка буде підходити по фігурі.

Стиліст Валерія Ліхт на своїй сторінці в Інстаграмі дала кілька порад, як правильно підібрати вечірній аутфіт. Валерія зазначає, що при виборі новорічного вбрання важливо враховувати всі нюанси: починаючи зі стилю заходу, закінчуючи типом своєї фігури.

Які фасони вбрання підходять за типом фігури

  • Тип "яблуко"

Власницям такої фігури необхідно наголосити на красивих, струнких, довгих ногах. Тому віддати перевагу у виборі варто платтям з розкішним розрізом або на запах, в яких відкриті ноги, а також варіанти з V-подібним вирізом декольте.

  • Тип "груша"

Також його можуть називати "трикутником". Дівчатам із цим типом необхідно збалансувати верхню та нижню частини силуету. Облягаючий верх, розкльошений низ та завищена талія – це те, що треба!

  • Тип "прямокутник"

Основне завдання образу – візуально зробити силует рельєфнішим та додати жіночності. Для цього за допомогою пишного погруддя та акценту на лінії стегон створюємо ілюзію стрункої талії.

  • Тип "пісочний годинник"

Якщо говорити про пропорції, то це гармонійна фігура. Її власницям варто відмовитися від нарядів у стилі oversize і зупинитися на чуттєвих та привабливих обтягуючих вбраннях, що підкреслюють фігуру.

  • Тип "перевернутий трикутник"

Фігура з об’ємним верхом та мініатюрним, струнким низом. У пріоритеті фасони із запахом, асиметричним та прямим кроєм.

Нагадаємо, що для зустрічі Нового року у своєму образі заборонено використовувати тварини принти та натуральне хутро. Це відлякає зодіакального Тигра, який пануватиме весь наступний рік.

Теги:
#Стиль #Образ #Новий рік #Наряд
Вже у 2023 році звичні пластикові пакети мають повністю зникнути з життя українців
Гроші
Заборона поліетиленових пакетів в Україні: за кульки заплатимо двічі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вже у 2023 році звичні пластикові пакети мають повністю зникнути з життя українців
Заборона поліетиленових пакетів в Україні: за кульки заплатимо двічі
Дата публікації
Категорія
Поліція відкрила провадження за фактом хуліганства
Бив кулаком по обличчю: у Рівному п`яний відвідувач ресторану напав на медика "швидкої" (фото)
Дата публікації
Категорія
Маріуполь вже зазнав ворожих обстрілів і став проукраїнським
"Ми вважаємо, що Росія вже наступила": як живе Маріуполь під загрозою вторгнення військ РФ
Дата публікації
Категорія
Михайло Романчук
Романчук приніс Україні першу медаль на чемпіонаті світу з плавання
Дата публікації
Категорія
Президент РФ переконаний, що НАТО нарощує вогневу міць у Європі
Ракети долетять за 10 хвилин: Путін зробив нову заяву про Україну