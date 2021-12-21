Щоб не виглядати безглуздо: які вбрання підбирати дівчатам по типу фігури (фото)
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Корисні поради стиліста щодо вибору новорічного вбрання.
Грудень – це час передноворічної метушні, походів по магазинах за покупками, подарунками, і, звичайно ж, вибору вбрання для святкування головної ночі року. Ми вже розповідали про те, як "не треба", а тепер настав час розібратися, як же правильно вибирати сукню, яка буде підходити по фігурі.
Стиліст Валерія Ліхт на своїй сторінці в Інстаграмі дала кілька порад, як правильно підібрати вечірній аутфіт. Валерія зазначає, що при виборі новорічного вбрання важливо враховувати всі нюанси: починаючи зі стилю заходу, закінчуючи типом своєї фігури.
Які фасони вбрання підходять за типом фігури
- Тип "яблуко"
Власницям такої фігури необхідно наголосити на красивих, струнких, довгих ногах. Тому віддати перевагу у виборі варто платтям з розкішним розрізом або на запах, в яких відкриті ноги, а також варіанти з V-подібним вирізом декольте.
- Тип "груша"
Також його можуть називати "трикутником". Дівчатам із цим типом необхідно збалансувати верхню та нижню частини силуету. Облягаючий верх, розкльошений низ та завищена талія – це те, що треба!
- Тип "прямокутник"
Основне завдання образу – візуально зробити силует рельєфнішим та додати жіночності. Для цього за допомогою пишного погруддя та акценту на лінії стегон створюємо ілюзію стрункої талії.
- Тип "пісочний годинник"
Якщо говорити про пропорції, то це гармонійна фігура. Її власницям варто відмовитися від нарядів у стилі oversize і зупинитися на чуттєвих та привабливих обтягуючих вбраннях, що підкреслюють фігуру.
- Тип "перевернутий трикутник"
Фігура з об’ємним верхом та мініатюрним, струнким низом. У пріоритеті фасони із запахом, асиметричним та прямим кроєм.
Нагадаємо, що для зустрічі Нового року у своєму образі заборонено використовувати тварини принти та натуральне хутро. Це відлякає зодіакального Тигра, який пануватиме весь наступний рік.
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