Щоб не виглядати безглуздо: які вбрання підбирати дівчатам по типу фігури (фото)

Корисні поради стиліста щодо вибору новорічного вбрання.

Грудень – це час передноворічної метушні, походів по магазинах за покупками, подарунками, і, звичайно ж, вибору вбрання для святкування головної ночі року. Ми вже розповідали про те, як "не треба", а тепер настав час розібратися, як же правильно вибирати сукню, яка буде підходити по фігурі.

Стиліст Валерія Ліхт на своїй сторінці в Інстаграмі дала кілька порад, як правильно підібрати вечірній аутфіт. Валерія зазначає, що при виборі новорічного вбрання важливо враховувати всі нюанси: починаючи зі стилю заходу, закінчуючи типом своєї фігури.

Читайте також: Категорія Мода Краса без зусиль: святкові зачіски, які легко зробити самостійно У новому сезоні дуже стильними є зачіски з використанням різних хусток, обручів та шпильок.

Які фасони вбрання підходять за типом фігури

Тип "яблуко"

Власницям такої фігури необхідно наголосити на красивих, струнких, довгих ногах. Тому віддати перевагу у виборі варто платтям з розкішним розрізом або на запах, в яких відкриті ноги, а також варіанти з V-подібним вирізом декольте.

Тип "груша"

Також його можуть називати "трикутником". Дівчатам із цим типом необхідно збалансувати верхню та нижню частини силуету. Облягаючий верх, розкльошений низ та завищена талія – це те, що треба!

Тип "прямокутник"

Основне завдання образу – візуально зробити силует рельєфнішим та додати жіночності. Для цього за допомогою пишного погруддя та акценту на лінії стегон створюємо ілюзію стрункої талії.

Тип "пісочний годинник"

Якщо говорити про пропорції, то це гармонійна фігура. Її власницям варто відмовитися від нарядів у стилі oversize і зупинитися на чуттєвих та привабливих обтягуючих вбраннях, що підкреслюють фігуру.

Тип "перевернутий трикутник"

Фігура з об’ємним верхом та мініатюрним, струнким низом. У пріоритеті фасони із запахом, асиметричним та прямим кроєм.

Нагадаємо, що для зустрічі Нового року у своєму образі заборонено використовувати тварини принти та натуральне хутро. Це відлякає зодіакального Тигра, який пануватиме весь наступний рік.