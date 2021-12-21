"Очі мухи": стилісти показали трендові сонцезахисні окуляри 2022 року

Виглядають "очі мухи" досить зухвало

Окуляри — один з найбільш затребуваних аксесуарів в кожному гардеробі незалежно від сезону. До того ж, у моду знову повернулися варіанти в гігантських оправах, а наймоднішим трендом на 2022 рік стануть "очі мухи".

Як повідомляє Vogue, технічно форма цих окулярів дуже нагадує "котяче око", яке свого часу дуже полюбилося модникам, проте через свою масивність і деякі варіації експерти їх прозвали "очима мухи".

Подібні сонцезахисні окуляри вже можна знайти у колекціях модних будинків Balenciaga, Burberry, Gucci та молодого бренду Marashall Columbia. Виглядають "очі мухи" досить сміливо і навіть зухвало, а особливість їх у тому, що вони досить щільно прилягають до обличчя.

Окуляри "очі мухи" у колекції Balenciaga

Ще один варіант "очей мухи" від Balenciaga

Трендову модель окулярів "очі мухи" почали активно використовувати у своїх образах світові інфлюенсери, а Кім Кардашян у таких окулярах прийшла на щорічний People’s Choice Awards у Лос-Анджелесі, де їй присудили перемогу у номінації "Ікона моди".

Кім Кардашян прийшла на вручення премії в окулярах "очі мухи" від Balenciaga

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