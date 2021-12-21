Утеплюємося красиво: 7 речей, які обов’язково повинні бути у вашому гардеробі цієї зими

Зима – не привід забути про стиль та трендові речі

Тренди зими 2022 року дозволять не лише виглядати стильно та модно, але й одягатися дуже комфортно та тепло. Наприклад, можна носити різні трикотажні речі або зручні дуті черевики. Також у моді вільні толстовки та теплі джогери.

Про це пише Vogue.

Однотонні толстовки та худі оверсайз

В останні кілька років невід’ємною частиною гардеробу людей різного віку, сфер зайнятості та гендеру стали об’ємні толстовки та худі. Толстовки стали універсальним доповненням і для спортивних легінсів, і для джинсових спідниць, і для класичних штанів. При цьому в моді одяг насичених кольорів.

Об’ємні пуховики

Взимку 2021-2022 років у тренді пуховики яскравих кольорів. Якщо ж ви віддаєте перевагу стриманим тонам, то варто придивитися до верхнього одягу чорного кольору або хакі — вони залишаються актуальними вже не перший сезон. Головне правило – вибрати комфортний, гарний та теплий пуховик.

Светри та кардигани з кашеміру

Кашемірові светри чи кардигани цього сезону будуть не лише актуальними, а й дуже затишними. Взимку-2022 варто віддати перевагу моделям оверсайз, завдяки яким можна буде створити багатошаровий образ. Так, під кашеміровий кардиган можна надіти водолазку, а талію, за необхідності, підкреслити за допомогою тонкого ремінця.

Еко-денім

Безпека довкілля останніми роками стала темою №1 у світі. Вона торкнулася і модних тенденцій. Актуальним цього сезону буде кольоровий денім з органічної бавовни, а також ви можете одягатися в джинсовий одяг з голови до ніг.

Спортивні жилети

Багатошаровість залишається трендом зими 2021-2022 років. У повсякденному гардеробі впевнено оселилися спортивні жилети, які відмінно поєднуються зі светрами та худорлявістю, а якщо вибрати тонку річ, то її можна одягати під пальто.

Джогери у міському стилі

Карантин на тлі пандемії коронавірусу також вніс свої корективи до модних тенденцій. Тепер зручні джогери носять не лише на прогулянки, а й на зустрічі із друзями чи в кіно. Цієї зими їх можна поєднувати з діловими жакетами або шкіряними косухами оверсайз, доповнюючи образ грубими черевиками або кросівками.

Балаклави

Любителям мінімалізму варто зробити акценти у образі. Взимку 2022 року в тренді будуть яскраві шарфи, які можна поєднувати ще з одним шарфом або одним із наймодніших головних уборів сезону – балаклавою.

Раніше "Телеграф" розповідав, якому верхньому одязі варто віддати перевагу цього сезону, щоб виглядати стильно.