Стильна деталь: як створювати комплекти з ювелірних прикрас, щоб підкреслити образ

Ювелірні прикраси дуже важливі у створенні образу

Наскільки вдало вам вдасться створити красивий і трендовий образ, залежить не тільки від правильного вибору одягу – не менш важливо підібрати прикраси. Зі створенням сетів з ювелірних виробів або біжутерії у багатьох виникає не менше проблем, ніж зі стилізацією одягу.

Про це пише стиліст Яна Платонова на своїй сторінці в Instagram.

Яна Платонова радить більше уваги звертати на готові вдалі формули. Це дуже добре працює не лише у контексті вибору одягу, але й прикрас. Коли ще до покупки ви можете побачити різні варіанти комбінацій, це дозволить вам вибрати те, що, напевно, буде виглядати добре.

Крім того, стиліст звертає увагу на те, що якщо ви не знаєте, як краще комбінувати прикраси з різних металів, вибирайте монохром – це завжди виглядатиме стильно та красиво.

Сережки та кільце однакової фактури

Два каффи та моносережки

Сережки, кафф, кольє та ланцюжок

Сережки-люстри та чокер

Два кольє різної довжини та кулон

Кафф, моносережка та дві накрутки

Браслет, два кільця та кулон

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