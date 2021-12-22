Гардероб для дюймовочки: як правильно підбирати одяг дівчатам невисокого зросту (фото)

Правильно підібраний одяг допоможе візуально збільшити зростання.

Крім того, що одяг важливо підбирати за типом фігури і бажано стежити за трендами та антитрендами сезонів, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво, потрібно враховувати і свій зріст. Не всі речі, які підходять високим, йдуть низькими, і навпаки.

Стиліст Валерія Ліхт на своїй сторінці в Інстаграмі вирішила допомогти мініатюрним дівчатам виглядати стильно. Вона зазначає, що невисокий зріст – це не привід для комплексів, і якщо правильно підібрати одяг, то кожен виглядатиме витончено та жіночно. Наприклад, візуально збільшити зростання допоможе V-подібний виріз.

Яких правил варто дотримуватися, при складанні гардеробу дівчатам невисокого зросту

Завищена талія

Висока посадка штанів чи спідниць допоможе візуально витягнути ноги. Верх варто трохи заправити.

Правильна довжина

Спідницю міді краще обійти стороною, зверніть увагу на міні та максі.

Каблук

Найпростіший спосіб додати зростанню пару сантиметрів. Обходьте стороною громіздкі моделі, придивіться до взуття на акуратному підборі.

Колір

Віддайте перевагу монохрому. Різкий контраст кольору між верхом і низом не найкращий варіант, буде зменшувати зростання.

Принт

Вибирайте дрібний чи середній. Візуально витягнути силует допоможе вертикальна смужка.

Аксесуари

Відмовтеся від громіздкої біжутерії на користь тонкої та витонченої. Сумки вибирайте також невеликого розміру.

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