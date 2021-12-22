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Гардероб для дюймовочки: як правильно підбирати одяг дівчатам невисокого зросту (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У виборі одягу для маленьких дівчат є кілька аспектів.
У виборі одягу для маленьких дівчат є кілька аспектів.

Правильно підібраний одяг допоможе візуально збільшити зростання.

Крім того, що одяг важливо підбирати за типом фігури і бажано стежити за трендами та антитрендами сезонів, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво, потрібно враховувати і свій зріст. Не всі речі, які підходять високим, йдуть низькими, і навпаки.

Стиліст Валерія Ліхт на своїй сторінці в Інстаграмі вирішила допомогти мініатюрним дівчатам виглядати стильно. Вона зазначає, що невисокий зріст – це не привід для комплексів, і якщо правильно підібрати одяг, то кожен виглядатиме витончено та жіночно. Наприклад, візуально збільшити зростання допоможе V-подібний виріз.

Яких правил варто дотримуватися, при складанні гардеробу дівчатам невисокого зросту

  • Завищена талія

Висока посадка штанів чи спідниць допоможе візуально витягнути ноги. Верх варто трохи заправити.

  • Правильна довжина

Спідницю міді краще обійти стороною, зверніть увагу на міні та максі.

  • Каблук

Найпростіший спосіб додати зростанню пару сантиметрів. Обходьте стороною громіздкі моделі, придивіться до взуття на акуратному підборі.

  • Колір

Віддайте перевагу монохрому. Різкий контраст кольору між верхом і низом не найкращий варіант, буде зменшувати зростання.

  • Принт

Вибирайте дрібний чи середній. Візуально витягнути силует допоможе вертикальна смужка.

  • Аксесуари

Відмовтеся від громіздкої біжутерії на користь тонкої та витонченої. Сумки вибирайте також невеликого розміру.

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Теги:
#Мода #Гардероб #Стиль
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