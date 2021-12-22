Гардероб для дюймовочки: як правильно підбирати одяг дівчатам невисокого зросту (фото)
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Правильно підібраний одяг допоможе візуально збільшити зростання.
Крім того, що одяг важливо підбирати за типом фігури і бажано стежити за трендами та антитрендами сезонів, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво, потрібно враховувати і свій зріст. Не всі речі, які підходять високим, йдуть низькими, і навпаки.
Стиліст Валерія Ліхт на своїй сторінці в Інстаграмі вирішила допомогти мініатюрним дівчатам виглядати стильно. Вона зазначає, що невисокий зріст – це не привід для комплексів, і якщо правильно підібрати одяг, то кожен виглядатиме витончено та жіночно. Наприклад, візуально збільшити зростання допоможе V-подібний виріз.
Яких правил варто дотримуватися, при складанні гардеробу дівчатам невисокого зросту
- Завищена талія
Висока посадка штанів чи спідниць допоможе візуально витягнути ноги. Верх варто трохи заправити.
- Правильна довжина
Спідницю міді краще обійти стороною, зверніть увагу на міні та максі.
- Каблук
Найпростіший спосіб додати зростанню пару сантиметрів. Обходьте стороною громіздкі моделі, придивіться до взуття на акуратному підборі.
- Колір
Віддайте перевагу монохрому. Різкий контраст кольору між верхом і низом не найкращий варіант, буде зменшувати зростання.
- Принт
Вибирайте дрібний чи середній. Візуально витягнути силует допоможе вертикальна смужка.
- Аксесуари
Відмовтеся від громіздкої біжутерії на користь тонкої та витонченої. Сумки вибирайте також невеликого розміру.
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