Так уже не носять: які шарфи зіпсують ваш образ

Некрасиво покладений шарф може зіпсувати навіть найстильніший образ.

Ми вже розібралися, які головні убори настав час викинути, адже вони виглядають некрасиво і старомодно, а також і про те, які рукавички можуть зіпсувати ваш зимовий образ, і навіть обговорили наймодніші варіанти верхнього одягу в 2022 році. Тепер настав час поговорити ще про один аксесуар, який може геть-чисто зіпсувати образ — про шарф.

Стиліст Анастасія Хохлова у себе в блозі в Інстаграм (absolutely_nastya) розповіла про моделі шарфів, які вже не модні у 2022 році, а також наочно показала, як потрібно і як не потрібно їх укладати.

Стиліст зазначає, що в зимову пору року для створення сучасного образу краще вибирати щільні шарфи моно відтінку або з мінімалістичним принтом, відмовившись від рясного декору, принтів і помпонів. Що стосується павлопосадські хустки, вони мають місце бути, але тільки в тому випадку, коли він доповнює образ і стиль. Такі хустки є недоречними з базовими образами.

Які моделі шарфів не актуальні у 2022 році

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