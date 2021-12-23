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Колгоспні вії та мейк у стилі Кім Кардаш’ян: неактуальний макіяж, який перенесе вас у 2010-й (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Головні антитренди макіяжу 2022 року Новина оновлена 23 грудня 2021, 08:10
Головні антитренди макіяжу 2022 року

Макіяж і укладка – не менш важлива складова образу у святковий день.

Крім трендового одягу, актуального взуття, модних аксесуарів та стильної зачіски, образ повинен бути закінчений за допомогою макіяжу. Дуже часто дівчата забувають, що антитренди існують і у сфері макіяжу і продовжують фарбуватися так, ніби вони застрягли у 2010 році.

Візажист Ганна Шугаєва на своїй сторінці в Інстаграм розповіла про сучасні тренди макіяжу, а також показала приклади застарілих образів, від яких потрібно негайно відмовитися.

Антитренди макіяжу 2022

  • Контрастний контуринг та "нежива" шкіра. Варіанти мейку в стилі Кім Кардашьян та рання Гоар Аветисян — антитренд. Світлотіньова корекція має бути м’якою, без контрастних перепадів від білого до коричневого.
  • Графічні брови. Багато дівчат не можуть розлучитися зі звичкою робити їх темнішим і чіткішим, але це зробить вас тільки старшою і грубішою. Набагато виграшніше виглядає м’яка, спокійна брова, яка вибудовується у кожного, виходячи з його особистої анатомії та кольоротипу.
Яскраві виражені вилиці створюють враження, що череп трохи притиснули з боків.
Яскраві виражені вилиці створюють враження, що череп трохи притиснули з боків.
  • Колгоспні вії-щітки. Краще звернути увагу на процедуру ламінування вій, або додавати по кілька пучків вій, і то тільки на свята, щоб зробити виразним погляд.
  • Графічні стрілки на навислих повіках. Це перестає виглядати красивим як тільки ви відкриваєте очі і дивіться прямо: у кращому випадку стрілка просто зникне, а в найгіршому варіанті підкреслить нависання і стане кривою.
Іноді буває і так, що образ з непоганим макіяжем буде просто зіпсований непридатним укладанням.
Іноді буває і так, що образ з непоганим макіяжем буде просто зіпсований непридатним укладанням.
  • Невідповідне укладання. Сміливо говоримо немає об’ємним "будинкам на голові", нерухомим, незграбним локонам і недоглянутим кінцям волосся.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко зробити гарну святкову зачіску, яка ідеально доповнить ваш новорічний образ.

Теги:
#Мода #Макіяж #Стиль #Антітренд #Антітренд
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