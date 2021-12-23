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Виглядають дивно і псують образ: які ремені вийшли з моди та чим їх замінити

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Деякі моделі ременів можуть здешевлювати образ і виглядати безглуздо Новина оновлена 23 грудня 2021, 11:25
Деякі моделі ременів можуть здешевлювати образ і виглядати безглуздо

У виборі ременя радять орієнтуватися на колірну гаму гардеробу

Кожна дівчина як у повсякденному образі, так і у святковому, хоче виглядати красиво та відповідати моді. Певні деталі, наприклад, актуальні моделі сумок, сприяють цьому, але є й такі речі, які вже набридли й можуть все зіпсувати.

До останніх відносяться деякі види ременів. Хоча здається, що цей аксесуар не такий вже й помітний в одязі, але стилісти радять підбирати його уважно.

Як радить модний експерт Олена (lenab.style) на своїй сторінці в Instagram, ремені потрібно підбирати в залежності від колірної гами вашого гардеробу. А ось еластичні пояси можна носити лише поверх сукні чи піджака.

Ремені, які вже вийшли з моди

Антитрендами серед ременів стали моделі:

  • завширшки до 3 сантиметрів;
  • ремені тканинні та у формі пояса;
  • срібні, золоті та пластикові;
  • ремені з дивним дизайном типу плетінки або з утиском.

Актуальні моделі ременів

На зміну ременям, що вийшли з моди, прийшли моделі:

  • завширшки від 5 сантиметрів;
  • зі шкіри та екошкіри;
  • з цікавою пряжкою;
  • і класичні варіанти без надмірностей з акуратною квадратною пряжкою.

Раніше "Телеграф" повідомляв про моделі шарфів, які вже не модні у 2022 році, а також як потрібно і як не потрібно їх укладати.

Теги:
#Мода #Аксесуар #Стиль #Шарф
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