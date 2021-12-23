Виглядають дивно і псують образ: які ремені вийшли з моди та чим їх замінити
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У виборі ременя радять орієнтуватися на колірну гаму гардеробу
Кожна дівчина як у повсякденному образі, так і у святковому, хоче виглядати красиво та відповідати моді. Певні деталі, наприклад, актуальні моделі сумок, сприяють цьому, але є й такі речі, які вже набридли й можуть все зіпсувати.
До останніх відносяться деякі види ременів. Хоча здається, що цей аксесуар не такий вже й помітний в одязі, але стилісти радять підбирати його уважно.
Як радить модний експерт Олена (lenab.style) на своїй сторінці в Instagram, ремені потрібно підбирати в залежності від колірної гами вашого гардеробу. А ось еластичні пояси можна носити лише поверх сукні чи піджака.
Ремені, які вже вийшли з моди
Антитрендами серед ременів стали моделі:
- завширшки до 3 сантиметрів;
- ремені тканинні та у формі пояса;
- срібні, золоті та пластикові;
- ремені з дивним дизайном типу плетінки або з утиском.
Актуальні моделі ременів
На зміну ременям, що вийшли з моди, прийшли моделі:
- завширшки від 5 сантиметрів;
- зі шкіри та екошкіри;
- з цікавою пряжкою;
- і класичні варіанти без надмірностей з акуратною квадратною пряжкою.
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