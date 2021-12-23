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Топ-5 модних трендів 2021 року, які всім набридли

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Застарілі тренди 2021 року, які можуть повернутися знову Новина оновлена 23 грудня 2021, 13:46
Застарілі тренди 2021 року, які можуть повернутися знову

Ці речі можуть знову стати трендовими, але у 2022 році від них краще відмовитись.

Мода циклічна, і це неодноразово доведено, але це не означає, що ті речі, які були трендовими у 2021 році, будуть модними у 2022-му. Наприклад, штани палаццо та сумки з ланцюжками були дуже популярними на початку 2021-го року, а вже до його завершення — набридли. Така ж доля спіткала й речі із сьогоднішньої добірки.

Редакція сайту Who What Wear склала топ-5 найстаріших модних тенденцій, які зараз краще не купувати, не носити, але можете їх не викидати.

Вбудовані стрінги

Головний редактор видання вважає, що потрібно бути досить хоробрим та зухвалим, щоб носити цей тренд.

Принти у вигляді шахівниці

Цей мікротренд до середини 2021 року принт став дуже популярним, але всі поступово втомилися. Краще поки що такі речі "заморозити".

Спортивні костюми

Усім нам потрібний комфорт у житті, але спортивний костюм не призначений для постійного щоденного носіння.

Речі з 2000-х

Приклад циклічності моди. Стиль 2000-х поступово відродився, але 2021 рік це край для цієї тенденції.

Dad Shoes (грубі, громіздкі кросівки)

Тренд, який також відомий як "батькові кросівки", став тим, що не могло раніше вписатися в поняття високої моди.

Раніше "Телеграф" розповідав, які черевики стали трендом зими 2021-2022 років та з чим їх краще носити.

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#Мода #Стиль
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