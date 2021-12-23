Зроблять із вас бабусю: светри та водолазки, з якими настав час попрощатися у 2022 році (фото)

Варіанти актуальних та неактуальних светрів та водолазок.

Зима і холод — це ще не привід закутатися в теплий пуховик або шубу, навіть якщо вони і найтрендовіші в цьому сезоні, забувши про те, що знаходиться під ним. Раніше ми вже розповідали, як правильно носити спідницю взимку, а тепер перейдемо до "верху", а саме до светрів та водолазок.

Стиліст Майя Кривобокова на своїй сторінці в Інстаграм, де вона веде модний блог під ніком maya.prostyle, розповіла, як правильно носити светри та водолазки взимку 2022 року, особливу увагу приділивши тим варіантам, з якими давно настав час попрощатися.

Стиліст нагадує про лаконічність і натуральність, які зараз на піку популярності, відзначаючи, що саме на такі варіанти і потрібно звертати свою увагу, забувши про водолазки з принтами, блискітками та рясним декором.

Щодо светрів, то треба пам’ятати про актуальні фасони і дивитися, щоб річ на вас добре сиділа. Також варто забути про коміри хомути, рівні і необроблені низи і, звичайно ж, про надлишковий декор.

Актуальні та неактуальні светри та водолазки у 2022 році

Раніше "Телеграф" вже розповідав, яких антитрендів в одязі обов’язково потрібно уникати, а також про те, які шапки краще не носити у зимовому сезоні 2021/2022, адже вони вже стали антитрендом.