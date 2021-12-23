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Названий найспокусливіший тренд в одязі у 2022-му році

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Речі з відкритою спиною стануть трендом весни 2022 року
Речі з відкритою спиною стануть трендом весни 2022 року

У колекціях деяких модних будинків вже простежується нова модна тенденція

Деякі модні тренди нещодавно з'явились і вже встигли набриднути. Наприклад, штани палаццо і сумки з ланцюжками були дуже популярними на початку 2021 року, а вже до його завершення втратили актуальність. Така ж доля спіткала шахові принти та спортивні костюми. Однак їм на зміну приходять нові віяння моди.

Найпривабливішим трендом весни за версією журналу Harpers Bazaar стане гола спина. Модні експерти пишуть, що відверті вирізи будуть дуже доречними після всіх локдаунів і пандемій.

До речі, до цього тренду схильні й модні будинки. Принаймні про це говорять їхні нові колекції. Речі з акцентом на голу спину вже встигли випустити Prada — тренчі одягнені задом наперед, така сама ситуація з джинсами, які перетворилися на сукні. Така ж тенденція спостерігається і в деяких моделях брендів Balenciaga та Naked Shoulders.

Стилісти кажуть, що спробувати цей тренд можна вже зараз, купивши схоже вбрання на новорічні свята. Так ви зможете зрозуміти, чи подобається вам нове віяння моди й чи зможете ви вийти в такому вигляді весною.

Комбінезон із відкритою спиною від Balenciaga Haute Couture
Комбінезон із відкритою спиною від Balenciaga Haute Couture
Варіант одягу із відкритою спиною від Prada
Варіант одягу із відкритою спиною від Prada
Відкрита сукня від бренду Naked Shoulders
Відкрита сукня від бренду Naked Shoulders

Як повідомляв "Телеграф", стилісти показали трендові сонцезахисні окуляри 2022 року. Ними стали "очі мухи".

Теги:
#Мода #Стиль #Тренд #Відкрита спина
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