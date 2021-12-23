Не на один сезон: універсальні сумки, які будуть актуальні щороку (фото)
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Стиліст назвала актуальні моделі на всі сезони
Без сумки не обійдеться жодна представниця прекрасної статі, адже цей аксесуар є невід’ємною частиною образу. Головною його перевагою є функціональність, адже так жінка може тримати при собі найнеобхідніші речі. Раніше ми писали про найтрендовіші сумки цієї зими. У цьому матеріалі йтиметься про якості аксесуарів, які носитимуться не один сезон.
Про базові та універсальні моделі розповіла персональний стиліст Ольга stilnodostupnо в Інстаграмі.
Якими мають бути сумки, щоб носилися довше: моделі
- Якісні
Це не лише матеріал, а й якості пошиття, строчки, деталей.
- Функціональні
Якщо необхідний ноутбук, документи — чудово підійде шоппер, а для телефону та гаманця достатньо крос-боді.
- Пропорційні
Розмір та розташування сумки впливає на силует. Величезні шоппери – не найкращий варіант для мініатюрних дівчат, як і мікро-сумочки для фігури плюс-сайз.
- Мінімалістичні
Якщо вибираєте сумку на довгострокову перспективу — лаконічні варіанти з мінімумом фурнітури саме те.
- Палітра
Вибирайте відповідні кольори на палітрі вашого гардеробу. Найуніверсальніші: чорний, відтінки бежевого, коричневого, сірий, молочний, хакі, бордо, синій.
- Форма
Лаконічні сумки, що тримають форму, найбільш універсальні. Вони добре "збирають" розслаблені образи і доповнюють ділові.
Раніше ми розповідали про стиль мінімалізму. Які речі повинні бути у вашому гардеробі, щоб завжди виглядати стильно та лаконічно – дивіться у попередньому матеріалі "Телеграфа".
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