Навіщо потрібен помпон на шапці: неочевидна функція

Раніше за розміром та кольором помпону в деяких державах можна було визначити звання військового

Шапки з помпонами точно були у кожного в дитинстві, хоча і дорослі їх не оминають увагою. І якщо деякі моделі вже вийшли з моди, то головні убори з помпоном з легкістю можна назвати певною мірою "класикою". Зараз помпон виконує виключно декоративну функцію, проте мало хто знає, що він має військове минуле.

Секретом походження помпону поділився портал Smart Look.

Звідки взявся помпон на шапці?

Перші помпони на головних уборах з’явилися за часів Римської імперії. Їх виготовляли з пір’я різного кольору та форми та називали "плюмаж", який служив знаком відмінності в армії. У ті часи за кольором та виглядом помпона визначали полк і ранг військового.

А ось у французьких моряків помпон на шапці був захистом від ударів головою об виступи відсіків. У ті часи каюти та інші приміщення кораблів були маленькими з невисокими стелями, тому ударів головою під час ходіння судна морем уникнути було складно і шапки з помпонами хоч трохи їх згладжували.

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Ще трохи цікавих фактів про помпони на головних уборах:

У жителів Латинської Америки пухнастий декор можна зустріти на різних видах одягу – часто він говорить про сімейний стан господаря.

Колір помпонів на шапочках римських священників вказував на їхній сан.

У XX столітті мода на помпони повернулася від футбольних фанатів Великобританії, які за допомогою шапок із великими помпонами намагалися виділитись на футбольних матчах.

Яскраво-червона шапка з бубонцем – частина національного одягу в Шотландії. Вона називається берет-балморал.

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Помпони на шапочках французьких моряків можна побачити і зараз

Помпон на шотландському береті-балморалі

Раніше Телеграф повідомляв, чим замінити звичайну шапку, щоб повсякденний образ заграв новими фарбами.