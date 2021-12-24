Геть хутро та голі щиколотки: стиліст назвала топ-6 помилок зимового стилю (фото)
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Ці жахливі помилки лише зіпсують ваш образ
Здається, що бути стильним у холодну пору — просто нереально, але найголовніше – не припускатися деяких помилок, які загрожують повним провалом для вашого зимового образу. Як є тренди, з якими ми повинні попрощатися в 2022 році, так є речі та їх поєднання, які дуже зіпсують лук в морози.
Про шість головних помилок зимового стилю розповіла стиліст Ольга stilnodostupnо в Інстаграмі.
Топ-6 помилок зимового образу взимку: фото
- Шапки
Шапки, що щільно облягають голову, не актуальні. Також зверніть увагу на візерунки — вони не актуальні, особливо на тонких шапках.
- Джинси та високі чоботи
Якщо хочете заправити джинси в чоботи — стежте, щоб чоботи не облягали халяву.
- Джинси та ботфорти
Ботфорти не повинні щільно обтягувати джинси.
- Голі щиколотки
Такі проміжки взимку виглядають дивно та шкідливі для здоров’я.
- Джинсівки з хутром
Поєднання об’ємного "пишного" хутра та джинсових моделей курточок не актуальні.
- Акцентні чоботи та сукні
Не варто поєднувати акцентні чоботи з довжиною міні та декольте.
Додамо, що крім стилю в одязі варто також звернути увагу на макіяж. Про те, які тренди мейк-апу вийшли з моди — дивіться у матеріалі "Телеграфа".
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