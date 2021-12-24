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Геть хутро та голі щиколотки: стиліст назвала топ-6 помилок зимового стилю (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Помилки стилю цієї зими - фото
Помилки стилю цієї зими - фото

Ці жахливі помилки лише зіпсують ваш образ

Здається, що бути стильним у холодну пору — просто нереально, але найголовніше – не припускатися деяких помилок, які загрожують повним провалом для вашого зимового образу. Як є тренди, з якими ми повинні попрощатися в 2022 році, так є речі та їх поєднання, які дуже зіпсують лук в морози.

Про шість головних помилок зимового стилю розповіла стиліст Ольга stilnodostupnо в Інстаграмі.

Топ-6 помилок зимового образу взимку: фото

  • Шапки

Шапки, що щільно облягають голову, не актуальні. Також зверніть увагу на візерунки — вони не актуальні, особливо на тонких шапках.

  • Джинси та високі чоботи

Якщо хочете заправити джинси в чоботи — стежте, щоб чоботи не облягали халяву.

  • Джинси та ботфорти

Ботфорти не повинні щільно обтягувати джинси.

  • Голі щиколотки

Такі проміжки взимку виглядають дивно та шкідливі для здоров’я.

  • Джинсівки з хутром

Поєднання об’ємного "пишного" хутра та джинсових моделей курточок не актуальні.

  • Акцентні чоботи та сукні

Не варто поєднувати акцентні чоботи з довжиною міні та декольте.

Додамо, що крім стилю в одязі варто також звернути увагу на макіяж. Про те, які тренди мейк-апу вийшли з моди — дивіться у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Стиль #Мода 2022
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