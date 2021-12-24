Головні тренди, кольори та поради чоловікам: що буде актуально у 2022 році

Всесвітньо відомий історик моди розповів про модні тренди наступного року

Ми вже не раз писали про актуальні речі і модні антитренди наступного року, а також про те, в чому варто зустрічати рік Чорного Тигра. Зазначимо, що багато стилістів виступають проти того, щоб в образах 2022 року були присутні "хижі" розкраски, але відомий російський історик моди Олександр Васильєв заявляє, що в цьому питанні має бути міра.

Ведучий російської програми "Модний вирок" розповів виданню Starhit про найголовніші тренди, принти та кольори 2022 року. Також поділився модними порадами для чоловіків.

У чому зустрічати Новий рік-2022

Як стверджує Васильєв, головним трендом наступного сезону є всі відтінки води: від блакитного до глибокого смарагдового. В якості прикрас підійдуть блискітки, бажано під колір вбрання, вишивка бісером і стеклярусом.

Тигровий принт у 2022 році

Це дуже яскравий і зухвалий принт, який потребує дозування. Тому в гардеробі достатньо буде однієї-двох речей такого кольору.

Актуальні кольори та відтінки у 2022 році

Цього року будуть вітатись "водяні" відтінки (пам’ятаємо про Водяного Тигра): від блакитного до зеленого. Також актуальними будуть бордові, рожеві, оранжеві, різні відтінки гірчичного. Класичними залишаються чорний та білий кольори – вони підходять до всіх образів. Крім цього, тим, хто любить "виблискувати", можна спокійно носити золоті та сріблясті речі.

Верхній одяг у 2022 році: що у моді

Дуже популярні як однобортні, так і двобортні пальта. Вітаються пуховики різної довжини. Натуральне хутро втратило свою актуальність, але на їх заміну прийшли синтетичні.

Чоловіча мода-2022: що можна носити чоловікам наступного року

За словами Васильєва, зараз у моді офісний одяг. Якщо класичний дрес-код вже набрид, то його можна сміливо поєднувати з речами з "іншого світу". Наприклад, не буде злочином, якщо до піджака та краватки додати кросівки. Атрибутом серед аксесуарів стали окуляри, а також твідові кепки у стилі Шерлока Холмса.

Яким має бути жіночий гардероб у 2022 році

У цьому питанні краще робити акцент на базі. Дотримуючись такої рекомендації, ваші речі можуть прослужити набагато довше, ніж на один сезон. Повсякденні штани, джинси, пуловери, кардигани, жакети – універсальні речі, які підійдуть для будь-якого заходу.

Нагадаємо, що існують тренди, які стануть неактуальними 2022 року. З якими речами потрібно розлучитися до Нового року – дивіться у попередньому матеріалі "Телеграфа".