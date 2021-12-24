Найневдаліші образи на Новий рік-2022: як не треба (фото)

Модний експерт показала на фото, які святкові сукні вийшли з моди

Кожній дівчині та жінці хочеться бути на святі найстильнішою. Однак, не у всіх виходить підібрати відповідне вбрання. Представниці прекрасної статі вибирають для святкування Нового року неактуальні сукні, але настав час на цьому ставити крапку.

Стиліст Тетяна Базлова розповіла в Інстаграмі, про які моделі святкових суконь варто забути раз і назавжди.

Головні антитренди новорічних суконь-2022: приклади того, як не треба робити

Оксамитовий виріб може бути тонким, так і більш щільним. Найважливіша умова — вона має тримати форму, інакше оксамит виглядає дешево. Блиск має бути делікатним, не яскравим.

Перевантажені образи. Величезні нерухомі локони, яскравий макіяж з акцентом на губи та очі, яскравий контуринг, активна сукня — все це у спільному виконанні вкрай неактуальне. Стильно — не означає яскраво і "все найкраще відразу".

Мереживо на виробі не повинно розтягуватися, порушуючи малюнок — це одна з головних ознак низькоякісної речі.

Струмливі тканини — так, стильно, красиво. Але не в мішкуватому виконанні, не як балахон.

Комбіновані вечірні тканини в одному виробі – не найкраще рішення. Варто віддати перевагу чомусь одному.

Додамо, що підібрати новорічний образ допоможуть правила згідно з типом фігури. Які вбрання підходять жінкам "яблукам", "грушам", "прямокутникам" та іншим типам — дивіться у матеріалі "Телеграфа".