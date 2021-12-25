"Лижний" гардероб – головний тренд зими 2021-22: як носити "дуті" речі правильно (фото)

"Лижні" речі можуть і повинні бути в гардеробі, навіть якщо ви не займаєтесь зимовими видами спорту.

Щороку та сезон мода диктує свої нові правила. Іноді вона повертає речі з минулого, а іноді видає нові сюрпризи. Наприклад, якщо спортивні костюми вже встигли набриднути за 2021 рік, то лижні костюми навпаки набирають популярності.

Журнал Harpers Bazaar повідомляє, що такий "лижний" стиль, що французькою звучить як après-ski і буквально перекладається як "після лиж" — це головний тренд цієї зими.

Однією з причин популярності цього стилю, що набирається, є те, що в таких речах не страшні ніякі морози. Пуховики, стьобані комбінезони та штани, черевики для хайкінгу та чоботи-дутики, балаклави та шоломи, сонцезахисні окуляри-маски, лижні джемпери з високим коміром на блискавці та зворушливі светри зі скандинавськими візерунками.

Варто відзначити, що "лижний" стиль "кочує" з 20-х років минулого століття, з року в рік періодично видозмінюючись. Наприклад, у 2022 році на зміну хайкерам і "дутим" черевикам як головне взуття в стилі après-ski прийшли унти.

Також у тренди вирвалися ще й стьобані штани. Так що якщо у вашому гардеробі таких немає, то варто їх придбати. Штани можна замінити на "дутий" лижний комбінезон. Головними аксесуарами цього тренду є балаклава та чепчик. І природно у пріоритеті залишаються пуховики – вони незамінні речі такого гардеробу.

Елементи стилю après-ski можна сміливо поєднувати з елегантними речами: твідовими костюмами або витонченими сукнями-комбінаціями.

Як повідомляв "Телеграф", стилісти показали трендові сонцезахисні окуляри 2022 року. Ними стали "очі мухи".