Рус

"Лижний" гардероб – головний тренд зими 2021-22: як носити "дуті" речі правильно (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Стиль апре-скі – головний тренд зимового сезону Новина оновлена 25 грудня 2021, 14:53
Стиль апре-скі – головний тренд зимового сезону

"Лижні" речі можуть і повинні бути в гардеробі, навіть якщо ви не займаєтесь зимовими видами спорту.

Щороку та сезон мода диктує свої нові правила. Іноді вона повертає речі з минулого, а іноді видає нові сюрпризи. Наприклад, якщо спортивні костюми вже встигли набриднути за 2021 рік, то лижні костюми навпаки набирають популярності.

Журнал Harpers Bazaar повідомляє, що такий "лижний" стиль, що французькою звучить як après-ski і буквально перекладається як "після лиж" — це головний тренд цієї зими.

Однією з причин популярності цього стилю, що набирається, є те, що в таких речах не страшні ніякі морози. Пуховики, стьобані комбінезони та штани, черевики для хайкінгу та чоботи-дутики, балаклави та шоломи, сонцезахисні окуляри-маски, лижні джемпери з високим коміром на блискавці та зворушливі светри зі скандинавськими візерунками.

Варто відзначити, що "лижний" стиль "кочує" з 20-х років минулого століття, з року в рік періодично видозмінюючись. Наприклад, у 2022 році на зміну хайкерам і "дутим" черевикам як головне взуття в стилі après-ski прийшли унти.

Також у тренди вирвалися ще й стьобані штани. Так що якщо у вашому гардеробі таких немає, то варто їх придбати. Штани можна замінити на "дутий" лижний комбінезон. Головними аксесуарами цього тренду є балаклава та чепчик. І природно у пріоритеті залишаються пуховики – вони незамінні речі такого гардеробу.

Елементи стилю après-ski можна сміливо поєднувати з елегантними речами: твідовими костюмами або витонченими сукнями-комбінаціями.

Як повідомляв "Телеграф", стилісти показали трендові сонцезахисні окуляри 2022 року. Ними стали "очі мухи".

Теги:
#Мода #Стиль
Гайдук переконаний, що Україна не поспішає приймати важливі та очевидні рішення
Україна
Хіба це так складно? Віце-адмірал про будівництво баз ВМС в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Гайдук переконаний, що Україна не поспішає приймати важливі та очевидні рішення
Хіба це так складно? Віце-адмірал про будівництво баз ВМС в Україні
Дата публікації
Категорія
Свято обіцяють із відлигою
Морози скасовуються? Синоптики кардинально змінили прогноз погоди на Новий рік
Дата публікації
Категорія
Для вакцинації можна вибрати будь-який із доступних препаратів
Вакцинованих від коронавірусу українців щеплять знову: деталі
Дата публікації
Категорія
Поліція Одеської області з'ясовує обставини смерті дитини
Підлітки знайшли труп немовляти в Одесі: подробиці НП (фото)
Дата публікації
Категорія
Традиції на Різдво 25 грудня
Католицьке Різдво 2021: що суворо заборонено робити цього дня