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Зігріє цієї зими: як вибрати ідеальний джемпер (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Оверсайз у смужку — тренд зими-2022 Новина оновлена 25 грудня 2021, 18:51
Оверсайз у смужку — тренд зими-2022

Оверсайз у смужку поєднується з масою одягу

Як же хочеться почуватися красивою, жіночною, особливою. При цьому не втрачаючи в теплі, комфорті та зручності. Взимку це особливо актуально. А щоб виглядати в холодну пору стильно, варто не допускати деяких модних промахів.

Персональний стиліст та модний блогер Майя Кривобокова розповіла в Інстаграмі, яка річ актуальна цього сезону — і це джемпер оверсайз у смужку. Він поєднується з масою одягу, виглядає незвично і дуже зручний у повсякденному житті.

Як вибрати ідеальний джемпер:

  • Крій оверсайз підходить практично для будь-якого типу фігур, головне витримувати пропорції.
  • Ідеально поєднується з усіма низами у гардеробі.
  • Склад: кашемір, шерсть, віскоза.
  • Також він не повинен колотися, скочуватися та розтягуватися.

Як виглядати стильно в джемпері взимку-2022: топ-5 образів

Оверсайз у смужку — стильний образ №1
Оверсайз у смужку — стильний образ №1
Оверсайз у смужку — стильний образ №2
Оверсайз у смужку — стильний образ №2
Оверсайз у смужку — стильний образ №3
Оверсайз у смужку — стильний образ №3
Оверсайз у смужку — стильний образ №4
Оверсайз у смужку — стильний образ №4
Оверсайз у смужку — стильний образ №5
Оверсайз у смужку — стильний образ №5

Ще однією річчю, яка актуальна цього сезону, і яку полюбили багато знаменитостей, є вкорочена дублянка. Топ стильних луків із дублянкою — дивіться в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Стиль #Мода 2022
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