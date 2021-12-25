Зігріє цієї зими: як вибрати ідеальний джемпер (фото)
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Оверсайз у смужку поєднується з масою одягу
Як же хочеться почуватися красивою, жіночною, особливою. При цьому не втрачаючи в теплі, комфорті та зручності. Взимку це особливо актуально. А щоб виглядати в холодну пору стильно, варто не допускати деяких модних промахів.
Персональний стиліст та модний блогер Майя Кривобокова розповіла в Інстаграмі, яка річ актуальна цього сезону — і це джемпер оверсайз у смужку. Він поєднується з масою одягу, виглядає незвично і дуже зручний у повсякденному житті.
Як вибрати ідеальний джемпер:
- Крій оверсайз підходить практично для будь-якого типу фігур, головне витримувати пропорції.
- Ідеально поєднується з усіма низами у гардеробі.
- Склад: кашемір, шерсть, віскоза.
- Також він не повинен колотися, скочуватися та розтягуватися.
Як виглядати стильно в джемпері взимку-2022: топ-5 образів
Ще однією річчю, яка актуальна цього сезону, і яку полюбили багато знаменитостей, є вкорочена дублянка. Топ стильних луків із дублянкою — дивіться в матеріалі "Телеграфа".
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