Зігріє цієї зими: як вибрати ідеальний джемпер (фото)

Оверсайз у смужку поєднується з масою одягу

Як же хочеться почуватися красивою, жіночною, особливою. При цьому не втрачаючи в теплі, комфорті та зручності. Взимку це особливо актуально. А щоб виглядати в холодну пору стильно, варто не допускати деяких модних промахів.

Персональний стиліст та модний блогер Майя Кривобокова розповіла в Інстаграмі, яка річ актуальна цього сезону — і це джемпер оверсайз у смужку. Він поєднується з масою одягу, виглядає незвично і дуже зручний у повсякденному житті.

Як вибрати ідеальний джемпер:

Крій оверсайз підходить практично для будь-якого типу фігур, головне витримувати пропорції.

Ідеально поєднується з усіма низами у гардеробі.

Склад: кашемір, шерсть, віскоза.

Також він не повинен колотися, скочуватися та розтягуватися.

Як виглядати стильно в джемпері взимку-2022: топ-5 образів

Оверсайз у смужку — стильний образ №1

Оверсайз у смужку — стильний образ №2

Оверсайз у смужку — стильний образ №3

Оверсайз у смужку — стильний образ №4

Оверсайз у смужку — стильний образ №5

Ще однією річчю, яка актуальна цього сезону, і яку полюбили багато знаменитостей, є вкорочена дублянка. Топ стильних луків із дублянкою — дивіться в матеріалі "Телеграфа".