Монохром і oversize: найпоширеніші помилки при поєднанні шапки та шарфа взимку (фото)
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Щоб шапка та шарф лише доповнювали один одного, необхідно знати кілька правил.
Ми вже знаємо, які головні убори настав час викинути, адже вони зовсім не модні, а також з’ясували, які моделі шапок є трендовими в сезоні зима 2022. Тепер, коли головний убір, виникає питання, як його можна поєднувати з другим за популярністю теплим аксесуаром — шарфом, Про антитренди яких ми писали раніше.
Стиліст Валерія Ліхт на своїй сторінці в Інстаграм дала кілька порад, як правильно підібрати трендовий та стильний дует – шапку та шарф. Валерія зазначає, що щоб ці предмети гардеробу доповнювали один одного, необхідно знати кілька правил.
Помилки при поєднанні шапки та шарфу
- Варто відсунути на другий план детально підібрані готові набори. Наразі подібні поєднання вважаються трохи застарілими.
- Експериментуйте не лише з відтінками, а й із фактурами.
- Не варто кидатися з крайності у крайність. Наприклад, об’ємний шарф у дуеті з такою ж шапкою виглядатиме надто громіздко.
Також стиліст поділилася декількома методами, які убережуть від антитрендових дуетів, та допоможуть створити найбільш актуальні поєднання шапки та шарфу.
Як правильно поєднувати шапку та шарф
- Граємо із відтінками. Можна почати з комбінування контрастних базових кольорів або створювати образ на основі відтінків одного кольору! Також актуальним є шарф із різнобарвним принтом.
- Чи не уникаємо монохром. Комплекти одного відтінку також допустимі. Головне в монохромних парах – пам’ятати про поєднання фактур.
- Експериментуємо з фактурами та обсягом. Варто вибирати предмети різного виконання.
- Також звертайте увагу на об’єм верхнього одягу. З пуховиками oversize краще не поєднувати надто громіздкі шарфи та шапки.
Раніше "Телеграф" писав, які речі необхідно залишити в минулому, щоб виглядати на всі сто.
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