Монохром і oversize: найпоширеніші помилки при поєднанні шапки та шарфа взимку (фото)

Щоб шапка та шарф лише доповнювали один одного, необхідно знати кілька правил.

Ми вже знаємо, які головні убори настав час викинути, адже вони зовсім не модні, а також з’ясували, які моделі шапок є трендовими в сезоні зима 2022. Тепер, коли головний убір, виникає питання, як його можна поєднувати з другим за популярністю теплим аксесуаром — шарфом, Про антитренди яких ми писали раніше.

Стиліст Валерія Ліхт на своїй сторінці в Інстаграм дала кілька порад, як правильно підібрати трендовий та стильний дует – шапку та шарф. Валерія зазначає, що щоб ці предмети гардеробу доповнювали один одного, необхідно знати кілька правил.

Помилки при поєднанні шапки та шарфу

Варто відсунути на другий план детально підібрані готові набори. Наразі подібні поєднання вважаються трохи застарілими.

Експериментуйте не лише з відтінками, а й із фактурами.

Не варто кидатися з крайності у крайність. Наприклад, об’ємний шарф у дуеті з такою ж шапкою виглядатиме надто громіздко.

Також стиліст поділилася декількома методами, які убережуть від антитрендових дуетів, та допоможуть створити найбільш актуальні поєднання шапки та шарфу.

Як правильно поєднувати шапку та шарф

Граємо із відтінками. Можна почати з комбінування контрастних базових кольорів або створювати образ на основі відтінків одного кольору! Також актуальним є шарф із різнобарвним принтом.

Чи не уникаємо монохром. Комплекти одного відтінку також допустимі. Головне в монохромних парах – пам’ятати про поєднання фактур.

Експериментуємо з фактурами та обсягом. Варто вибирати предмети різного виконання.

Також звертайте увагу на об’єм верхнього одягу. З пуховиками oversize краще не поєднувати надто громіздкі шарфи та шапки.

Раніше "Телеграф" писав, які речі необхідно залишити в минулому, щоб виглядати на всі сто.