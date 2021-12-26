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Біла сорочка та джинси кльош: топ-6 речей, які обов’язково мають бути у гардеробі у 2022-му році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Маючи міцну базу, можна впроваджувати в гардероб трендові речі. Новина оновлена 26 грудня 2021, 15:00
Маючи міцну базу, можна впроваджувати в гардероб трендові речі.

Ці речі – основа базового гардеробу.

"Мінімум речей і максимум образів" — це, напевно, одна з мрій багатьох дівчат. Тому створення базового гардероба — відмінне розв'язання проблеми "нема чого надіти". Багато стилістів вважають, що кожна дівчина повинна мати базовий набір трендових речей, які поєднуються як між собою, так і з іншими речами.

Стиліст Земфіра, яка веде свій модний блог під ніком zemfira_style, розповіла, які тренди є у новому сезоні, які речі варто докупити до базового гардероба, якщо він у вас вже є, або на що звернути увагу, якщо такого немає.

Речі для базового гардероба

  • Біла сорочка в стилі оверсайз

Це чудовий додаток до повсякденного гардероба. Завдяки об’єму вона приховає будь-які недоліки фігури та підкреслить переваги.

Її можна поєднувати з вільними джинсами та кросівками.
Її можна поєднувати з вільними джинсами та кросівками.
  • Водолазка

Цей елемент одягу не залишає подіуми кілька сезонів поспіль. З трендової речі вона перетворилася на базову.

  • Трикотаж

У новому сезоні речі із трикотажу знову будуть у моді. Трикотажні сукні, топи, шорти та кардигани – все це з’явиться на модницях міста з настанням осені.

  • Джинси кльош

Джинси — найуніверсальніша і базова модель одягу. Вони ідеально підходять для складання повсякденних образів. Поєднувати модель можна з сорочкою оверсайз, топом, що облягає, або блузкою з рукавами-ліхтариками.

  • Штани палаццо

Модель продовжує залишатися популярною і не залишає гардероби модниць кілька сезонів поспіль. Струменева тканина коригує всі недоліки, створюючи ілюзію витонченої і тендітної ніжки.

  • Асиметричні спідниці

Якщо хочеться пожвавити образ, то ця модель ідеально підходить. Визначальне правило при виборі такої речі — орієнтуватися на моделі з приглушеною палітрою, що не мають стразів, принтів або будь-яких інших прикрас.

Раніше "Телеграф" писав про кілька типових помилок, яких слід уникати при виборі спідньої білизни.

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