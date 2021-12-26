Які колготки одягнути, щоб не зганьбитись: 7 порад, які врятують образ (фото)

Стильна шпаргалка, яка допоможе у будь-якому випадку

З підбором колготок в образі часто виникають складності. Навіть до класичних чорних колготок, які, здавалося б, підходять до будь-якого образу, виникають питання. Тому в цьому матеріалі розповімо про те, як стилізувати не лише базові, а й акцентні колготки з принтами, кольором та візерунками.

Стиліст Яна Платонова у себе в Інстаграмі дала кілька рекомендацій, яких варто дотримуватись, щоб у будь-якій ситуації мати чудовий вигляд.

З чим поєднувати колготки: топ-7 порад стиліста

Порада 1. Щільні колготки та замшеве взуття без зайвих деталей – це ідеальна пара. Вони збігаються за фактурою і за рахунок цього ноги здаються нескінченними, а дует колготки + взуття максимально гармонійним.

Порада 2. Іноді колготки спеціально купують розміром менше, щоб вони краще утягували — цього робити не можна. У вас вийде нерівномірний натяг, за рахунок чого колготки будуть десь темнішими, а десь світлішими, а ще вони швидше порвуться.

Порада 3. Якщо ви хочете приручити кольорові колготки, починайте з більш приглушених відтінків. Найбезпечніший варіант — підібрати колготки в тон взуття або в тон спідниці/плаття. У будь-якому випадку бажано, щоб кольорові колготки дублювали один із відтінків в образі.

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Порада 4. Кольоровими колготками можна також підтримати один з відтінків принта в образі — виходить дуже гармонійно і красиво.

Порада 5. Колготки з принтом можна легко вписати в простий базовий образ або підтримати ними драму і зухвалий настрій.

Порада 6. Колготки в горох з частим і середнім ритмом принта — "найбезпечніший" і універсальний варіант, який підійде дівчатам з різними типами фігур.

Порада 7. Колготки зі стразами або блискітками додадуть вашому образу для особливої нагоди святковості та "родзинки".

Щоб не виглядати безглуздо, варто звертати увагу не тільки на вибір колготок, але і нарядів. Про те, які сукні підходять жінкам з різним типом фігури — дивіться в нашому попередньому матеріалі.