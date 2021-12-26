Додають вагу та вік: з якими принтами цієї зими потрібно бути обережнішими

Названо актуальні принти зими-2022

З завданням наповнити гардероб відчуттям динаміки і фарбами цієї зими впорається принт. Він здатний завершити образ і зробить його об’ємнішим. Поєднання різних зображень в одязі, взутті або аксесуарах рішуче заявлятиме про смак своєї володарки.

Принти, які є трендовими цього сезону, перерахувала стиліст Наталія Лаврова в Інстаграмі.

Актуальні принти зими-2022:

Клітка. В ідеалі шахова дошка, в ідеалі — чорно-біла. Але інші кольори також допустимі. Смужка. Пам’ятаємо, що чим ширша смужка, тим більшого об'єму вона вам додасть. Анімалістичний принт. Зебри, леви наше все. Квітковий принт. Підступний, тому що коли він розташовується в портретній зоні, може здорово додати вік. Стежимо за візуальним ефектом. Аргайл, або ромби. Мікс принтів. Не бійтеся поєднувати принти – це завжди зробить образ цікавішим.

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