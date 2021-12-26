Додають вагу та вік: з якими принтами цієї зими потрібно бути обережнішими
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Названо актуальні принти зими-2022
З завданням наповнити гардероб відчуттям динаміки і фарбами цієї зими впорається принт. Він здатний завершити образ і зробить його об’ємнішим. Поєднання різних зображень в одязі, взутті або аксесуарах рішуче заявлятиме про смак своєї володарки.
Принти, які є трендовими цього сезону, перерахувала стиліст Наталія Лаврова в Інстаграмі.
Актуальні принти зими-2022:
- Клітка. В ідеалі шахова дошка, в ідеалі — чорно-біла. Але інші кольори також допустимі.
- Смужка. Пам’ятаємо, що чим ширша смужка, тим більшого об'єму вона вам додасть.
- Анімалістичний принт. Зебри, леви наше все.
- Квітковий принт. Підступний, тому що коли він розташовується в портретній зоні, може здорово додати вік. Стежимо за візуальним ефектом.
- Аргайл, або ромби.
- Мікс принтів. Не бійтеся поєднувати принти – це завжди зробить образ цікавішим.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зіпсувати образ, хоч би яким він стильним не був, можуть звичайні колготки. Як правильно стилізувати колготки з різними кольорами та візерунками — дивіться в нашому матеріалі.
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