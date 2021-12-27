Стильно і сучасно: які шарфи зроблять ваш образ чарівним взимку-2022

Цієї зими в моді різноманітні шарфи, серед яких кожна модниця зможе знайти свій варіант

Одним із головних зимових аксесуарів є шарф. Якщо правильно його підібрати, то він в одну мить зробить ваш образ закінченим, модним і, звісно, захистить від холоду. У той же час варто звернути увагу, які шарфи можуть зіпсувати ваш образ.

Стиліст Самал Молдибаєва у своєму блозі в Instagram streetstyle_looks_ розповіла, на які моделі можна звернути увагу цього сезону, аби виглядати стильно та сучасно.

Шарф оверсайз

Один із головних трендів – мегаоб’ємні шарфи щільної фактури. Це можуть бути великі шарфи великої в’язки, об’ємні палантини з вовни та кашеміру.

Читайте також: Категорія Мода Навіщо потрібен помпон на шапці: неочевидна функція Раніше за розміром та кольором помпону в деяких державах можна було визначити звання військового

Hand made

Ручна робота зараз у моді, тому якщо ви вмієте поводитися зі спицями та гачком, у вас є чудовий шанс придбати колекцію модних шарфиків.

З принтом

Найкраще на шарфах виглядає геометрія: смужка, клітина, гусяча лапка. Якщо ви вибираєте акцентний шарф, то образ має бути однотонним.

Дутий шарф

Стильна альтернатива кашеміровим шарфам — дуті моделі з нейлону та поліестеру. Такий шарф стане яскравим акцентом у зимовому образі. Поєднувати його можна як з куртками чи об’ємними пуховиками, так і з вовняними, стьобаними пальтами.

Тонкий довгий

Ще одна тенденція – тонкий довгий шарф. Така річ, особливо якщо вона буде контрастного з верхнім одягом кольору, візуально додасть кілька сантиметрів зросту за рахунок акцентної вертикалі.

Шовкова хустина

Шовкову хустку складно назвати трендом – це, швидше, одвічна класика. Шовкова косинка з яскравим принтом – чудовий акцент у образі. Її можна пов’язати навколо шиї або носити як бандану, яка також є трендом сезону.

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти на одязі додадуть вам зайвий вік та підкреслять недоліки фігури.