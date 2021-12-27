Акцент на жіночність: які сукні будуть у моді у 2022 році

Стилісти та дизайнери вже визначилися, що буде в моді навесні та влітку 2022 року

Модні експерти вже давно розповідають про те, що буде у тренді 2022 року і як варто одягатися жінкам та чоловікам. Зараз ми активно підбираємо вбрання, в якому будемо ефектно виглядати в новорічну ніч, але після свят варто почати вивчати, який одяг буде в моді навесні та влітку наступного року. До того ж, стилісти підготували багато приємних сюрпризів для тих дівчат та жінок, які віддають перевагу сукням.

Про це пише Harper’s Bazaar.

Квіткові мотиви

Квітковий принт у різних варіаціях стає хітом сезону весна-літо і 2022-й не став винятком. Такі вбрання пропонують у своїх колекціях Lanvin, Giambatista Valli, Saint Laurent та Valentino.

Сукні з вирізами на тілі

Одним з головних трендів 2022 стануть різні вирізи та розрізи на сукнях. Щоправда, взимку вам навряд чи буде комфортно у подібному одязі, а ось взяти тренд на замітку та починати вибирати сукню на весну та літо можна вже зараз.

Акцент на плечі

У 2021 році в моду увійшов одяг із масивними плечима і тренд, схоже, ще довгий час буде актуальним. Якщо ви ще не встигли купити сукню з акцентними плечима, то ви ще встигнете зробити це у 2022 році.

Сукні-анораки

Спортивний стиль дедалі більше зміцнюється у модному світі. Ми вже звикли до того, що джоггери, худі та балаклави стали частиною нашого повсякденного гардеробу, а до 2022 року стилісти перетворили ще й анораки на ошатні сукні.

Сукні з пір'ям

Зовсім недавно сукні з пір’ям асоціювалися виключно з вечірніми образами, але навесні та влітку 2022 року дизайнери пропонують носити їх щодня. При цьому, не варто боятися, що ви виглядатимете безглуздо і недоречно в такому вбранні – модні тенденції майбутнього сезону диктують нові умови.

Сітки та переплетення

Показати тіло у 2022 році стилісти пропонують не лише через розрізи на сукнях, а й у сукні-сітці. Зрозуміло, приходити в офіс у напівпрозорому вбранні не потрібно, але надіти його поверх купальника під час відпустки – чудове рішення.

Раніше "Телеграф" розповідав, який модний тренд 2022 року буде найспокусливішим і як підібрати вбрання у такому стилі.