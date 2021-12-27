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Скільки це можна носити? 8 застарілих трендів в одязі, про які потрібно забути у 2022 році

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Коротка сукня-светр уже не в моді Новина оновлена 27 грудня 2021, 13:03
Коротка сукня-светр уже не в моді

Модні експерти розповіли, від яких речей треба відмовитись наступного року

Зараз можна носити будь-який одяг та виглядати стильно – головне, вміло поєднувати все у своєму образі. У той же час, якщо ви не впевнені, що зможете вписати у свій гардероб речі, які втратили актуальність, краще не ризикувати та купувати те, що точно буде актуальним у 2022 році.

Про це пише L’Officiel.

Джинси скінні

Найкраще поєднувати джинси скінні з кофтами оверсайз, шкіряною курткою чи вільною майкою. Але це занадто нагадує моду 2000-х, коли в таких джинсах ходили люди різного віку та сфер зайнятості. Скінні краще замінити прямими класичними моделями джинсів.

Шорти-бермуди

Мода на шорти-бермуди виявилася недовговічною. 2022 року їм на заміну прийдуть укорочені класичні шорти. А бермуди можна лишити для прогулянок.

Взуття з квадратним носком

Взуття з квадратними носами очолювало всі списки трендів у 2021 році, але його настільки агресивно рекламували, що багатьом воно встигло набриднути до того, як здійснити покупку. У 2022 році в моду повертаються гостроносі туфлі, бутси та човники.

Футболка з принтом

Протягом декількох сезонів базові футболки з принтом залишалися основною для багатьох повсякденних образів. Але навесні-влітку 2022 її варто замінити однотонною футболкою або топом.

Коротка сукня

Багато зірок у минулих сезонах постійно з’являлися на публіці в сукнях-худі або подовжених светрах, які ледве прикривали стегна. У 2022 році цей тренд поступився місцем довгим моделям і зараз варто віддати перевагу теплим витонченим максі.

Штани зі складками

Штани paper pants із закладеними на стегнах складками будуть у моді наступного року, але носити їх варто дуже обережно – вони вкорочують силует і акцентують увагу на стегнах. Весною-влітку 2022 року повертається мода на моделі клеш та прямі штани-цигарки.

Піжами

Неформальний одяг на тлі пандемії коронавірусу та карантинів став невід’ємною частиною нашого повсякденного гардеробу і багато модниць стали з’являтися на вулиці в костюмах у піжамному стилі. Але за кілька сезонів цей тренд встиг набриднути і у 2022 році до нас повертається елегантність.

Ностальгія за 90-ми та 2000-ми

Вільні штани, кардигани, топи на ґудзиках та сукні комбінації йдуть на другий план. Їм на заміну у 2022 році приходять речі у стилі кежуал, довгі сукні та шуби зі штучного хутра.

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти можуть зіпсувати ваш образ взимку 2022 року.

Теги:
#Мода #Стиль #Антітренд
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